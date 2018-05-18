Пранкер Лексус: американский журналист Роган «производит впечатление душевнобольного» 

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) пообщались от лица главы МИД Украины Павла Климкина с американским журналистом Томом Роганом, который ранее опубликовал статью с призывом разбомбить с воздуха Крымский мост.

Разговор начинается с того, что Вован и Лексус, представившись министром иностранных дел Украины, поблагодарили Рогана за работу.

«Спасибо! Позвольте поблагодарить вас и ваше издание за чудесную статью, которая так понравилась нашему народу», — сказали пранкеры.

По словам одного из организаторов розыгрыша Алексея Столярова, знаниями в геополитике американский журналист не блещет. Такой вывод пранкер сделал еще до звонка Рогану, предварительно ознакомившись с его статьями.

«Достаточно прочесть одну или две его статьи, чтобы понять, что эксперт в области геополитики он никакой, — говорит Лексус. — Не может человек, который не служил в армии и не заканчивал военную кафедру, рассуждать, как бомбить мост и другие объекты гражданской инфраструктуры и, более того, допускать саму вероятность этого».

По словам Столярова, журналист в то, что с ним разговаривает глава украинского МИД, поверил сразу. Ни вопросы, ни какие-либо формулировки не вызвали ни тени сомнения.

«Очевидно, что звонить Рогану по таким вопросам может только человек, который занимается международной политикой. Со стороны Украины это Павел Климкин. Поэтому от его лица и звонили. Кстати, он всему верил. Все воспринимал за чистую монету и даже этим гордился. До сегодняшнего дня. Ведь не каждый день простому журналисту звонит министр иностранных дел другого государства. Когда предложили ему награды и помощь, он аж воспрял. Понятно сразу, какого склада человек. А потом еще и предложил разбомбить крымскую артиллерию…. Вы знаете, Роган производит впечатление душевнобольного человека».

На благодарность псевдоминистра Роган ответил, что если в Кремле его работой недовольны, значит, он все делает правильно.

«Мне приятно слышать от вас эти слова, и, несомненно, в Кремле моей статьей не очень довольны, но если твои действия вызывают негодование в Кремле, значит, ты занимаешься правильным делом. Так что это хорошо», — сказал журналист.

С первых минут разговора расчувствовавшийся Роган начал приглашать собеседника в гости в редакцию Washington Examiner. Но вскоре зашел еще дальше и позвал «министра» в его следующий визит в Вашингтон выпить по кружке пива.

Пранкеры, в свою очередь, пообещали журналисту правовую помощь в России, а также государственную награду.

Когда Вован и Лексус окончательно вошли в роль, не обошлось и без провокационных высказываний:

«Я говорю не как министр, а как украинский гражданин, которому не безразлична судьба своей страны. Я с вами полностью согласен: мы имеем моральное право взорвать этот мост».

На это Том Роган восторженно отвечал:

«Да, совершенно верно. Это смехотворно и нелепо. И им не нравится, когда им предъявляют факты, с которыми они не могут смириться».

В ходе разговора выяснилось: Роган — русофоб по крови. Его отец служил в Государственном департаменте США. Журналист признался: его родителю было бы приятно узнать, что его сын разговаривал с «украинским министром».

Завершился телефонный разговор предложением Рогана разбомбить «артиллерийские подразделения на юго-востоке» Крыма.

О своей беседе с «Климкиным» Роган сразу же написал в Twitter:

«Только что отлично побеседовали с министром Павлом Климкиным. Он сказал, что украинский народ солидарен с моей статьей».

К огорчению журналиста, Киев факт разговора не подтвердил.

Напомним, ранее в издании Washington Examiner была опубликована статья американского журналиста Тома Рогана со скандальным названием «Украине следует взорвать путинский Крымский мост». В ней предлагалось разбомбить мост с воздуха.

Вскоре следственный комитет России возбудил на Рогана уголовное дело за призывы к терроризму.