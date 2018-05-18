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В посольстве РФ на Кубе выясняют, не было ли на борту разбившегося Boeing-737 россиян
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    В посольстве РФ на Кубе выясняют, не было ли на борту разбившегося Boeing-737 россиян

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    В посольстве РФ на Кубе выясняют, не было ли на борту разбившегося Boeing-737 россиян

    Гавана, 18 мая. Российское посольство на Кубе находится на связи с властями страны и выясняет, могли ли находиться россияне на борту потерпевшего крушение Boeing-737.

    «Пока никаких деталей нет. Дипломаты находятся в постоянном контакте с кубинскими компетентными органами, выясняют обстоятельства случившегося — были ли на борту российские граждане», — сказала в комментарии агентству РИА Новости первый секретарь дипмиссии РФ на Кубе Надежда Сергиева. 

    Напомним, ранее стало известно, что при взлете из главного аэропорта Кубы, Международного аэропорта имени Хосе Марти, потерпел крушение пассажирский самолет. На борту Boeing-737, выполнявшего внутренний рейс, находились 104 пассажира. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.  

    Автор: Федор Веснин
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