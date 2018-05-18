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Захарова назвала «героев гадания на правительственной гуще»
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    Захарова назвала «героев гадания на правительственной гуще»

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    Захарова назвала «героев гадания на правительственной гуще»

    Москва, 18 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова составила рейтинг СМИ, которые «гадали» о перспективах главы МИД РФ Сергея Лаврова занять пост министра иностранных дел в составе нового правительства. Список «чемпионов» Захарова разместила на своей странице в Facebook.

    «Я думаю, будет справедливо напомнить имена героев гадания на правительственной гуще по нашей конторе», — отметила Захарова.

    На первом месте оказалось информационное агентство Bloomberg, журналист которого интересовался «болезнью министра» в ходе одного из брифингов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

    Второе место занял блогер под псевдонимом Эль-Мюрид, который сообщил, что указ об отставке Лаврова якобы лежал на столе президента. На третьем месте оказались URA.RU, «Русская планета» и «Русская пресса».

    Кроме того, гран-при заслужил телеканал RTVI , который сообщил со ссылкой на источник в МИД РФ, что Лавров уже несколько лет хочет покинуть должность министра из-за усталости.

    Автор: Алексей Громов
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