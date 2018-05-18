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Сирия: авиация САА нанесла серию ударов по позициям ИГ под Дамаском
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    Сирия: авиация САА нанесла серию ударов по позициям ИГ под Дамаском

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    Сирия: авиация САА нанесла серию ударов по позициям ИГ под Дамаском

    Дамаск, 18 мая. Военно-воздушные силы Сирии нанесли удары по позициям боевиков на южных окраинах Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, авиация ВВС Сирии нанесла более 15 ударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в районах Хаджар аль-Асвад и Аль-Тадамон, а также в лагере Ярмук на юге сирийской столицы.

    Минувшим утром боевики ИГ атаковали позиции правительственных сил в районе Хаджар аль-Асвад, пытаясь вернуть под свой контроль территории, которые накануне были отбиты сирийской армией. Подразделения Сирийской арабской армии дали отпор террористам, уничтожив несколько десятков боевиков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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