Сирия: авиация САА нанесла серию ударов по позициям ИГ под Дамаском

Дамаск, 18 мая. Военно-воздушные силы Сирии нанесли удары по позициям боевиков на южных окраинах Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, авиация ВВС Сирии нанесла более 15 ударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в районах Хаджар аль-Асвад и Аль-Тадамон, а также в лагере Ярмук на юге сирийской столицы.

Минувшим утром боевики ИГ атаковали позиции правительственных сил в районе Хаджар аль-Асвад, пытаясь вернуть под свой контроль территории, которые накануне были отбиты сирийской армией. Подразделения Сирийской арабской армии дали отпор террористам, уничтожив несколько десятков боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.