Сирия: МИД РФ назвал настоящую цель доклада ОЗХО по «инциденту в Саракибе»

Москва, 18 мая. Целью доклада специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посвященного «химатаке» в сирийской провинции Идлиб, была дискредитация законного правительства САР. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

В дипломатическом ведомстве РФ подчеркнули, что эксперты ОЗХО не попытались провести «независимое и всестороннее расследование».

«Он (доклад — прим. ФАН) преследовал единственную цель: на основе фальшивок, подбрасываемых противниками официального Дамаска, дискредитировать легитимное Правительство Сирийской Арабской Республики», — отмечается в комментарии, появившемся на сайте дипломатического ведомства.

В МИД РФ заявили, что категорически не согласны с выводами, к которым пришли эксперты ОЗХО.

Напомним, отчет организации по так называемому «инциденту в Саракибе» был опубликован 15 мая. В министерстве обороны России, комментируя появление документа, отметили, что он вызывает недоумение.