Мы осветим это в отчетах: замглавы СММ ОБСЕ отреагировал на гибель командира батальона «Пятнашка» в ДНР

Донецк, 18 мая. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг экстренно приехал в Донецк в связи с обострением ситуации в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он прокомментировал ситуацию относительно ранения журналистов ВГТРК в районе авдеевской промзоны и гибели командира интернациональной бригады «Пятнашка» Олега Мамиева.

По словам Хуга, мандат СММ ОБСЕ не позволяет проводить расследования, однако работа ОБСЕ в данном случае заключается в установлении самого факта происшествия.

«Как только нам удастся уточнить обстоятельства происшествия, мы осветим это в наших отчетах, как делали это и раньше. Расследования выходят за рамки нашего мандата — мы устанавливаем факты. И сделаем это и в этой ситуации, если нам предоставят соответствующий доступ», — прокомментировал замглавы СММ ОБСЕ.

Хуг подчеркнул, что с начала месяца наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют значительное увеличение жертв конфликта. Миссии известно минимум о 20 жертвах среди мирного населения, около половины этих фактов подтвердили в ОБСЕ.

«Также увеличилось количество вооружений, которое находится на линии фронта», — говорит Хуг.

Замглавы СММ ОБСЕ призвал стороны изменить свои тактические подходы к ситуации и развести силы и средства на линии фронта.

Ранее в ЛНР подчеркивали, что Киев уже полтора года блокирует разведение сил на нескольких участках линии фронта в Донбассе.

Напомним, съемочная группа ВГТРК попала под обстрел украинских силовиков в Донбассе 18 мая. В результате был ранен звукооператор Игорь Уклеин. В этом же обстреле погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев.