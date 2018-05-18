Сирия: боевики ИГ при поддержке США и курдов пересекают Евфрат и направляются в Дейр эз-Зор

Москва, 18 мая. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) при поддержке США и курдов свободно пересекают реку Евфрат, направляясь в юго-западные районы сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает информационное агентство Arabi Today со ссылкой на местных жителей.

Житель Меядина Абу Умар, рассказал корреспонденту агентства, что террористы ИГ беспрепятственно пересекают реку Евфрат, направляясь в юго-западные районы сирийской провинции Дейр эз-Зор. При этом транспортная авиация ВВС США сбрасывает боевикам оружие и боеприпасы.

По его словам, американские военные сбрасывают на окраине Меядина оружие и боеприпасы, после чего на месте появляются боевики ИГ на пикапах, которые быстро забирают груз и отправляются в сторону пустыни на юго-запад провинции Дейр эз-Зор.

«Мы не знаем, чего ждать. Может быть, завтра «Исламское государство» вновь нападет на нас, или сами Соединенные Штаты будут атаковать, и никто ничего не сможет сделать», — признался Умар.

Ранее стало известно, что сирийские спецслужбы задержали двух боевиков ИГ при попытке пересечь реку Евфрат. Боевики сообщили, что курды из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) позволили им пересечь реку, после чего они должны были примкнуть к отрядам ИГ в пустыне на юго-западе Дейр эз-Зора. По словам террористов, к настоящему моменту Евфрат пересекли несколько сотен боевиков. При этом курды требуют тысячу долларов за беспрепятственный переход через Евфрат.

1 Организация запрещена на территории РФ.