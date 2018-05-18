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Посол России в Лондоне объяснил, может ли Скрипаль отказаться от общения с дипломатами РФ
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    Посол России в Лондоне объяснил, может ли Скрипаль отказаться от общения с дипломатами РФ

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    Посол России в Лондоне объяснил, может ли Скрипаль отказаться от общения с дипломатами РФ

    Лондон, 18 мая. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что у бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля есть право не общаться с российскими дипломатами.

    Такое право предусматривается Венской конвенцией, однако отказаться от общения он должен лично, а не через МИД Великобритании, отметил Яковенко.

    «Это предусматривается Венской конвенций о консульских сношениях 1963 года. Лицо должно лично изъявить свое мнение и желание», — сообщил российский посол. 

    Яковенко объяснил, что никто не может знать, в каком состоянии находится Сергей Скрипаль, именно поэтому дипломатам РФ должна быть предоставлена возможность пообщаться с ним.

    «Дипломат должен быть свидетелем того, что человек в порядке, что у него хорошее здоровье, что он не подвергается давлению, и на этом история будет закрыта», — подытожил Яковенко.

    Напомним, ранее стало известно, что бывшего сотрудника ГРУ выписали из больницы в Великобритании. Президент России Владимир Путин затронул тему расследования «дела Скрипаля» во время пресс-конференции в пятницу в Сочи.

    Российский лидер напомнил, что Москва по-прежнему открыта к сотрудничеству с Лондоном. Путин также заявил, что рад новостям об улучшении самочувствия Скрипаля, отмечает «Газета.ру».

    Автор: Федор Веснин
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