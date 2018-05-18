Выйдем из этого виража сильными: Мизулина нашла плюсы в санкциях против России

Москва, 18 мая. В Москве начала работу международная конференция семейного образования — 2018. На ней говорили о необходимости изменения в государственной системе образования, диалоге между школой и родителями, родителями и детьми, детьми и школой.

Как рассказала Елена Мильская — генеральный директор фонда Святителя Василия Великого, одного из организаторов конференции — сегодня строится много новых школ, больших, красивых, но мы обязаны задумываться о том, что внутри.

«Мы должны наладить диалог с детьми, он, безусловно, есть в каждой семье, но его ощутимо не хватает в школе, — поделилась наболевшим Елена Мильская. — Хотя, казалось бы, современный учебный процесс перенасыщен информацией. Школы должны воспитывать грамотных детей, которые растут патриотами страны».

В конференции приняла участие сенатор Елена Мизулина. Она напомнила, что уже четыре года находится под санкциями из-за своих взглядов.

«Владимир Путин, вступая 7 мая этого года в должность президента, сказал, что, благодаря западным санкциям, мы научились отстаивать свои интересы, гордиться своим Отечеством и нашими традиционными ценностями, — рассказала Мизулина. —Замечательные слова! Вот посмотрите, мы выйдем из этого виража мировой истории сильными, очень сильными. Я уверена в этом».

Основную часть своей речи Елена Мизулина посвятила традиционной семье. Кроме того, вновь обозначила свою позицию относительно защиты прав несовершеннолетних.

«Мы ежеминутно, ежечасно, ежедневно боремся с ситуациями, когда ребенка отбирают из семьи, потому что якобы имело место домашнее насилие, — рассказала сенатор. — Сейчас я занимаюсь случаем в Саратовской области, где 9-летняя девочка, приемная дочь из благополучной семьи, пришла в школу с синяком на руке. Ее ударила приемная мама, не сильно, но синяк есть. За что? За то, что начала дерзить. В школе спросили, что и как; девочка ответила, мол, мама наказала. Прямо из школы ее направили в реабилитационный центр. Родители — добропорядочные люди, там трое детей, в семье никакого насилия не было, рукоприкладство исключено. Но девочку до сих пор не вернули, она просится к родителям — не отдают».

Елена Мизулина уверена, что ситуация разрешится благополучно, и ребенка вернут, хотя родителей подвергнут административному штрафу. Но самое важное, по ее словам, «атмосфера дома».