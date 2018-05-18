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«Сможете покупать излишки дешевле»: Польше предложили избавиться от статуса «газовой жертвы»
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    «Сможете покупать излишки дешевле»: Польше предложили избавиться от статуса «газовой жертвы»

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    «Сможете покупать излишки дешевле»: Польше предложили избавиться от статуса «газовой жертвы»

    Москва, 18 мая. Польша может стать транзитером российского газа после реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», однако не хочет замечать своей выгоды. Так считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Благодаря строительству газопровода Варшава наконец может избавиться от статуса «газовой жертвы», отметил эксперт в эфире программы «60 минут» на российском телевидении в ответ на заявление польского политолога Зигмунта Дзеньчоловски о том, что «Северный поток — 2» якобы является политическим проектом, «удушающим» всю Восточную Европу.

    По мнению Дзеньчоловски, Россия якобы преследует цель «душить и давить одновременно» Польшу, Украину и страны Балтии.

    Юшков в ответ напомнил поляку, что газопровод может быть выгоден всем европейским государствам.

    «Я поражаюсь, почему вы против. Вы должны быть за «Северный поток-2», потому что тогда Польша сможет гнать любой газ Украине с транзитом. В Германии появятся излишки, и вы сможете их покупать дешевле», — цитирует Юшкова «Экономика сегодня».

    Автор: Катерина Михайлиди
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