«Сможете покупать излишки дешевле»: Польше предложили избавиться от статуса «газовой жертвы»

Москва, 18 мая. Польша может стать транзитером российского газа после реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», однако не хочет замечать своей выгоды. Так считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Благодаря строительству газопровода Варшава наконец может избавиться от статуса «газовой жертвы», отметил эксперт в эфире программы «60 минут» на российском телевидении в ответ на заявление польского политолога Зигмунта Дзеньчоловски о том, что «Северный поток — 2» якобы является политическим проектом, «удушающим» всю Восточную Европу.

По мнению Дзеньчоловски, Россия якобы преследует цель «душить и давить одновременно» Польшу, Украину и страны Балтии.

Юшков в ответ напомнил поляку, что газопровод может быть выгоден всем европейским государствам.

«Я поражаюсь, почему вы против. Вы должны быть за «Северный поток-2», потому что тогда Польша сможет гнать любой газ Украине с транзитом. В Германии появятся излишки, и вы сможете их покупать дешевле», — цитирует Юшкова «Экономика сегодня».