Российское оружие на десятилетия опередило западные аналоги — Путин

Сочи, 18 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил, что созданные учеными России уникальные образцы техники и оружия опередили иностранные аналоги.

Владимир Путин во время заключительного заседания ряда встреч с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса также выразил благодарность ученым, конструкторам, инженерам и рабочим за созданные их «талантом и трудом уникальные образцы оружия и техники». По его словам, эти разработки во многом опередили западные аналоги на десятилетия вперед.

«Многие высокозатратные, прямо скажем, очень высокозатратные иностранные системы сделали бесперспективными и уже морально устаревшими», — добавил Путин.

Президент отметил значение успешных разработок и исследований в области оборонных технологий для развития страны.

Данные свершения важны для формирования мощного потенциала в развитии гражданской сферы, для создания новых решений в областях энергетики, промышленности и инфраструктуры.