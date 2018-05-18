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Технологии
Российское оружие на десятилетия опередило западные аналоги — Путин
Технологии
Российское оружие на десятилетия опередило западные аналоги — Путин
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    Российское оружие на десятилетия опередило западные аналоги — Путин

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    Российское оружие на десятилетия опередило западные аналоги — Путин

    Сочи, 18 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил, что созданные учеными России уникальные образцы техники и оружия опередили иностранные аналоги.

    Владимир Путин во время заключительного заседания ряда встреч с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса также выразил благодарность ученым, конструкторам, инженерам и рабочим за созданные их «талантом и трудом уникальные образцы оружия и техники». По его словам, эти разработки во многом опередили западные аналоги на десятилетия вперед.

    «Многие высокозатратные, прямо скажем, очень высокозатратные иностранные системы сделали бесперспективными и уже морально устаревшими», — добавил Путин.

    Президент отметил значение успешных разработок и исследований в области оборонных технологий для развития страны.

    Данные свершения важны для формирования мощного потенциала в развитии гражданской сферы, для создания новых решений в областях энергетики, промышленности и инфраструктуры.

    Автор: Екатерина Кухарева
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