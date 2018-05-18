Путин поздравил Борисова с назначением на должность вице-премьера по ОПК

Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин поздравил Юрия Борисова с назначением на пост вице-премьера РФ по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

«Хочу поздравить с назначением на высокую должность вице-премьера российского правительства», — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий ОПК.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Борисова на пост вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу, после чего глава государства подписал соответствующий указ​​​.