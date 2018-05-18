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Путин поздравил Борисова с назначением на должность вице-премьера по ОПК
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    Путин поздравил Борисова с назначением на должность вице-премьера по ОПК

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    Путин поздравил Борисова с назначением на должность вице-премьера по ОПК

    Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин поздравил Юрия Борисова с назначением на пост вице-премьера РФ по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

    «Хочу поздравить с назначением на высокую должность вице-премьера российского правительства», — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий ОПК.

    Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Борисова на пост вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу, после чего глава государства подписал соответствующий указ​​​.

                                                       

    Автор: Алексей Громов
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