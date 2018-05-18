Сирия, 18 мая. ВВС Ирака уничтожили 11 террористов и одного из высокопоставленных главарей ИГ1 в провинции Киркук. САА сбросила листовки с требованием сдаться боевикам на юге Даръа. ВВС коалиции США проводят бомбардировки в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивали прикрытие САА к югу от Дамаска.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбросили листовки боевикам на юге Даръа; передислоцируют подкрепление из Дамаска в Даръа; готовятся ко второй фазе наступления в Идлибе.

Сирийская свободная армия** (ССА): разобрала железнодорожные пути на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: заявляет о потерях САА на юге от Дамаска.

Международная коалиция: проводит авианалеты в городах Ас-Суса и Аль-Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВВС Ирака: уничтожили 12 террористов ИГ, в том числе одного из высокопоставленных командиров, в провинции Киркук в Ираке.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (Terror_Monitor) со ссылкой на подконтрольные «Исламскому государству» медиа-порталы заявляет о потерях со стороны проасадовских ополченческих отрядов в районе лагеря Ярмук. Тем не менее официальные новостные порталы данную информацию пока не подтверждали. Напротив, согласно сведениям агентства новостей Syria Watan News, военнослужащим САА под прикрытием российских ВКС удалось отбить у террористов несколько зданий недалеко от улицы Аль-Уруба и мечети «Ан-Насим». Напомним, в первой половине дня ИГИЛовцы предприняли попытку атаковать опорные пункты сил САР к югу от Дамаска, однако были разбиты и бежали к исходным позициям.

Провинция Алеппо

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) разобрали железнодорожные пути, пролегающие от города Атма до населенного пункта Микдана Экбиса, которые были проложены еще в 1913 году. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (sayed_ridha), все рельсы исламисты сдали на металлолом. Таким образом, радикалы вооруженной оппозиции продолжают грабить не только местных жителей, но и государственное имущество. Напомним, джихадисты занимают территории к западу от административного центра региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военные самолеты международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, продолжают осуществлять боевые вылеты в юго-восточной части провинции. Информационное агентство Dimashq Now сообщает о том, что бомбардировке коалиционных ВВС в очередной раз подвергся населенный пункт Ас-Суса. Кроме того, американская авиация ударила по городу Аль-Хаджин. Информации о возможных жертвах среди мирных жителей пока не поступало. Напомним, ВВС западного альянса выступают на стороне Демократических сил Сирии**** (SDF) в рамках контртеррористической операции «Буря Евфрата», однако регулярные авианалеты США зачастую приводят к гибели гражданских лиц.

Провинция Даръа

Twitter-канал (ZeinakhodrAljaz) сообщает о том, что с вертолетов сирийских ВВС к опорным пунктам боевиков, оккупировавших территории на юге города Даръа, были сброшены тысячи листовок. Правительство САР требует, чтобы исламисты сложили оружие и прекратили оказывать сопротивление Сирийской арабской армии (САА). Около недели назад правительственные силы уже пытались призвать радикалов вооруженной оппозиции к мирному урегулированию конфликта, однако ответа не последовало.

По данным военного источника в сети Twitter (leithfadel), войска САР передислоцируют дополнительные подразделения из районов на юге Дамаска в сторону населенного пункта Изра, расположенного к северу от столицы провинции.

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции Идлиб вскоре начнется вторая фаза широкомасштабного наступления Сирийской арабской армии (САА), передает Twitter-канал (Bosni94). Согласно сведениям источника, правительственные войска намереваются освободить территории, находящиеся между стратегической трассой «М-5» и железной дорогой. Под контроль сил САР должны перейти такие населенные пункты, как Мурек, Хан Шейхун, Маарет Ан-Нуман и Саракиб. Напомним, первый этап военной операции в регионе завершился зимой этого года.

Провинция Хама

Интернет-портал Sky News Arabia, связанный с вооруженной оппозицией, утверждает, что в результате взрывов, прогремевших на одном из военных объектов правительственной армии несколько часов назад, погибли около десяти солдат Сирийской арабской армии (САА). В настоящий момент более точные сведения о количестве пострадавших выясняются. Напомним, взрывы произошли по причине технической неисправности к западу от административного центра провинции.

Ирак

Новостной портал Iraqi News сообщает о том, что в результате последних боевых вылетов иракских ВВС были убиты как минимум двенадцать террористов «Исламского государства», включая одного из высокопоставленных лидеров группировки. Авиаудары пришлись по скрытым убежищам боевиков на юго-западе Киркука. Напомним, в первой половине дня в южной части провинции детонировало взрывное устройство, заложенное боевиками подпольных групп ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)