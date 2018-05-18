ОНК Москвы помогла осужденной дочери узницы «Освенцима» попасть на похороны матери

Москва, 18 мая. Общественная наблюдательная комиссия Москвы совместно с членом Совета по правам человека Юрием Костановым добилась от ФСИН разрешения для дочери узницы концлагерей «Бухенвальд» и «Освенцим» покинуть СИЗО, чтобы попасть на похороны матери. Об этом сообщила Федеральному агентству новостей зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Необычный способ привести Фемиду в чувства выбрал легендарный юрист советской эпохи, ныне член СПЧ Юрий Костанов. Он отбил телеграммы московским судьям, обвинив их в смерти матери одной из заключенных. Пожилая женщина прошла фашистские концлагеря «Бухенвальд» и «Освенцим», а умерла, потому что за ней некому было ухаживать после того, как посадили ее дочь», — заявила Меркачева.

Юрист обратился в Мосгорсуд и Хорошевский суд Москвы, который в марте приговорил женщину к отбыванию наказания в колонии-поселении. Костанов подчеркнул, что суд отказался отсрочить приговор, игнорируя доводы защиты о тяжких последствиях для матери осужденной. Женщина скончалась на через месяц после ареста дочери.

«Ее смерть была спровоцирована отчасти правосудием в вашем лице», — подчеркнул Костанов.

Москвичка была осуждена на 2,5 года колонии-поселения за злоупотребления. Выяснилось, что она была единственной, кто ухаживал за матерью и ее сестрой, которая также является ветераном войны.

«Изначально Елену не хотели отпускать и на похороны матери. Однако, правозащитникам удалось убедить ФСИН России, в том, что девушке можно и нужно попасть на погребение. В итоге руководство ведомством пообещало в субботу на один день отпустить девушку из колонии-поселения», — рассказала Меркачева.