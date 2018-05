Федеральное агентство новостей представляет вашему вниманию перевод статьи Джереми МакКоя The Illicit Drug Trade and the Global Economy: How Does the US Relate to the Drug Trafficking Business? («Финансирование спецопераций ЦРУ и отмывание денег: какое отношение имеют США к мировому наркобизнесу»), опубликованной на сайте Global Research.

Оружие и наркотики входят в число товаров, имеющих самый большой оборот в мире. Согласно докладу Организации объединенных наций, 255 миллионов человек — чуть более 5% людей в возрасте от 15 до 64 лет — употребляют наркотики. 182 миллиона человек «сидят» только на марихуане, 48,9 миллиона — на героине, 17 миллионов предпочитают кокаин, а остальные — амфетамины, экстази и др.

Сегодня Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем марихуаны в мире. Что касается героина, то его больше всего синтезируют в Афганистане (захваченный Соединенными Штатами с 2001 года). Кокаин по-прежнему поступает главным образом из Колумбии (где Соединенные Штаты действуют с 2000 года в рамках «Плана «Колумбия»). Эта страна занимает первое место в мире по нелегальному производству наркотиков, которое только выросло за последние годы.

Кстати, случай с Афганистаном очень интересный. По данным ООН, до вмешательства США производство героина было практически прекращено. Однако, начиная с 2002 года, оно стало стремительно развиваться, и в 2014 году в стране уже насчитывалось около 6500 тонн вещества. Что еще более удивительно, 90% героина, потребляемого в Канаде, поступает из Афганистана. Захваченная страна поставляет героин и в Европу.

То же самое происходит с производством кокаина в Колумбии. С 2000 года Соединенные Штаты, по их собственному заявлению, начали осуществление плана по искоренению этого незаконного вещества и разместили в стране семь военных баз.

Однако вопреки этим мерам производство наркотиков продолжает развиваться, и Колумбия все так же поставляет кокаин на американский и европейский рынки. По данным ООН, в 2015 году Колумбия увеличила производство этого наркотика на 52% — это примерно 442 метрических тонны в год.

Какое отношение к этому бизнесу имеют Соединенные штаты?

США используют наркобизнес для финансирования деятельности ЦРУ, направленной против других государств. ЦРУ и Управление по борьбе с наркотиками действуют рука об руку, поддерживая распространение опасных веществ по всему миру и превращая США в империю наркоторговли.

Например, в Центральной Америке Соединенные Штаты при посредничестве ЦРУ финансировали никарагуанских «Контрас» за счет денег, вырученных от продажи кокаина, который они получили из Колумбии, Перу и Боливии и ввезли на свою территорию. Отчеты, опубликованные Конгрессом США, и рассекреченные документы подтверждают, что ЦРУ и Управление по борьбе с наркотиками сотрудничали с торговцами опиумом и оказывали им материальную помощь, в том числе используя для отмывания денег свои банковские счета в Bank of Credit и Commerce International.

Доход от продажи наркотиков используется не только для финансирования подпольных операций, но и для урегулирования кризисных ситуаций в стране. В 2009 году Антонио Мария Коста, глава управления ООН по наркотикам и преступности, заявил, что деньги от продажи запрещенных веществ — которые исчисляются в миллиардах долларов — держат финансовую систему США на плаву в разгар глобального кризиса.

Позже, в 2012 году, постоянный подкомитет Сената по расследованиям опубликовал доклад о том, что в США происходит отмывание денег и финансирование наркоторговли и терроризма. В докладе говорилось, что ежегодно почти 300 миллиардов долларов, полученных преступным путем, отмываются банками по всему миру, и половина этих средств проходит через американские кредитные организации.

Обвинения постоянного подкомитета Сената были подтверждены в 2012 году, когда федеральный суд Нью-Йорка обнародовал факт участия HSBC, JP Morgan, Wells Fargo и Banks of America в отмывании денег, поступивших от незаконного оборота наркотиков.

Американская разведка без зазрения совести использует наркотрафик для того, чтобы скрывать свою деятельность и зарабатывать деньги на спецоперации. Политика, выбранная в 1980-х годах, сохраняется и по сей день. ЦРУ и УБН продолжают защищать свои каналы продажи наркотиков. Интересно еще и то, что профильное управление ООН, несмотря на наличие всех фактов, подтверждающих то, что чиновники США являются наркопреступниками, закрывает глаза на эту незаконную деятельность, которая ежегодно забирает тысячи жизней и наносит колоссальный вред обществу. Иными словами, интересы Белого дома и Уолл-Стрит преобладают над интересами человечества.