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МиГ-31 загорелся на аэродроме в Пермском крае
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    МиГ-31 загорелся на аэродроме в Пермском крае

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    МиГ-31 загорелся на аэродроме в Пермском крае

    Екатеринбург, 18 мая. Самолет МиГ-31 загорелся на аэродроме в Пермском крае.

    По информации пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), истребитель не имел боекомплекта, воспламенившийся двигатель потушили силами штатного пожарного расчета аэродрома.

    «На аэродроме в Пермской области при движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета Миг-31…» — говорится в комментарии ЦВО.      

    Отмечается, что экипаж выполнил экстренное торможение, при этом никто не пострадал. 

    Автор: Федор Веснин
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