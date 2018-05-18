Екатеринбург, 18 мая. Самолет МиГ-31 загорелся на аэродроме в Пермском крае.

По информации пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), истребитель не имел боекомплекта, воспламенившийся двигатель потушили силами штатного пожарного расчета аэродрома.

«На аэродроме в Пермской области при движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета Миг-31…» — говорится в комментарии ЦВО.

Отмечается, что экипаж выполнил экстренное торможение, при этом никто не пострадал.