Путин призвал обеспечить переток инноваций между гражданским и оборонным секторами

Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить переток инноваций между гражданским и оборонным секторами экономики. Об этом глава государства заявил в ходе заключительного совещания с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Нам важно обеспечить встречные перетоки инноваций между гражданскими и оборонными секторами экономики, тем более, что тенденции в развитии технологий во многом совпадают и являются во многом общими», — сказал Путин.

Накануне глава государства обсудил с руководством Минобороны и предприятий ОПК вопросы, связанные с реализацией гособоронзаказа. Кроме того, обсуждалось развитие Военно-морского флота РФ, а также перспективные задачи в этой области.