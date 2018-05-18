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Путин потребовал сохранить надежность, эффективность и простоту в процессе цифровизации техники
Технологии
Российское оружие на десятилетия опередило западные аналоги — Путин
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    Путин потребовал сохранить надежность, эффективность и простоту в процессе цифровизации техники

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    Путин потребовал сохранить надежность, эффективность и простоту в процессе цифровизации техники

    Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс цифровизации в технической составляющей страны.

    Во время заключительного заседания ряда встреч с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин затронул процесс выпуска новой техники в России.

    «Выходя на разработку и выпуск новых поколений техники важно сохранить традиционные преимущества российского оружия. Имею в виду его надежность, эффективность, простоту в эксплуатации», — сказал президент.

    Ранее президент страны поздравил Юрия Борисова со вступлением на пост вице-премьера правительства Российской Федерации, отвечающего за военно-промышленный комплекс. 

    Автор: Екатерина Кухарева
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