Путин потребовал сохранить надежность, эффективность и простоту в процессе цифровизации техники

Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс цифровизации в технической составляющей страны.

Во время заключительного заседания ряда встреч с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин затронул процесс выпуска новой техники в России.

«Выходя на разработку и выпуск новых поколений техники важно сохранить традиционные преимущества российского оружия. Имею в виду его надежность, эффективность, простоту в эксплуатации», — сказал президент.

Ранее президент страны поздравил Юрия Борисова со вступлением на пост вице-премьера правительства Российской Федерации, отвечающего за военно-промышленный комплекс.