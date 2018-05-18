Путин рассказал, когда «Авангард» и «Сармат» поступят на вооружение армии РФ

Сочи, 18 мая. Комплексы «Авангард» и «Сармат» поступят в войска РФ в ближайшие два года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, в пятницу принимавший участие в военном совещании в Сочи.

Российский лидер отметил, что сверхсовременные комплексы поступят на вооружение российских военных строго в соответствии с графиком.

«Продолжается испытание перспективных систем, которые в ближайшем будущем пополнят состав наших стратегических сил. Имея в виду, прежде всего, комплекс «Сармат», который должен поступить в войска в 2020 году, комплекс «Авангард», который должен поступить в войска в 2019 году...» — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что ряд разработок российских конструкторов уже поступает на вооружение. Путин подчеркнул, что речь идет о новейших лазерных комплексах, а также гиперзвуковом комплексе «Кинжал», показанном на параде Победы 9 мая.

Напомним, о разработке сверхсовременных образцов вооружения президент Путин рассказал, выступая с традиционным посланием к Федеральному собранию. Российский лидер назвал конструкторов, создающих оружие, героями нашего времени.

Отметим также, что американские эксперты ранее признали, что ПВО США ничего не смогут противопоставить российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард».