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Путин рассказал, когда «Авангард» и «Сармат» поступят на вооружение армии РФ
Технологии
Российское оружие на десятилетия опередило западные аналоги — Путин
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    Путин рассказал, когда «Авангард» и «Сармат» поступят на вооружение армии РФ

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    Путин рассказал, когда «Авангард» и «Сармат» поступят на вооружение армии РФ

    Сочи, 18 мая. Комплексы «Авангард» и «Сармат» поступят в войска РФ в ближайшие два года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, в пятницу принимавший участие в военном совещании в Сочи.

    Российский лидер отметил, что сверхсовременные комплексы поступят на вооружение российских военных строго в соответствии с графиком.

    «Продолжается испытание перспективных систем, которые в ближайшем будущем пополнят состав наших стратегических сил. Имея в виду, прежде всего, комплекс «Сармат», который должен поступить в войска в 2020 году, комплекс «Авангард», который должен поступить в войска в 2019 году...» — сказал Путин.  

    Глава государства напомнил, что ряд разработок российских конструкторов уже поступает на вооружение. Путин подчеркнул, что речь идет о новейших лазерных комплексах, а также гиперзвуковом комплексе «Кинжал», показанном на параде Победы 9 мая.

    Напомним, о разработке сверхсовременных образцов вооружения президент Путин рассказал, выступая с традиционным посланием к Федеральному собранию. Российский лидер назвал конструкторов, создающих оружие, героями нашего времени.

    Отметим также, что американские эксперты ранее признали, что ПВО США ничего не смогут противопоставить российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард».

    Автор: Федор Веснин
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