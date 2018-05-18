В Крыму ожидают снижения цен на бензин после открытия железнодорожной части Крымского моста

Симферополь, 18 мая. Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик спрогнозировал снижение цен на бензин после открытия железнодорожной части Крымского моста.

«Планируемое открытие железнодорожного проезда по Крымскому мосту в декабре 2019 года повлияет на снижение логистических затрат по доставке топлива, и как следствие, на снижение розничных цен», — сказал Белик.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста, 16 мая по мосту стартовало движение легковых автомобилей. В настоящее время продолжается строительство железнодорожной части моста, открытие которой запланировано на 2019 год.