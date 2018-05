Россия, встречай американцев: болельщики из США едут на ЧМ-2018 вопреки новостям и отсутствию сборной

Федеральное агентство новостей предлагает ознакомиться с переводом статьи Фила Уэста Meet the Americans traveling to Russia, even if the USMNT isn't («Встречайте: американцы едут на ЧМ-2018 в Россию, несмотря на то, что их сборная не прошла отбор»), опубликованной на портале Fourfourtwo.com.

Американцы в 2018 году снова станут крупнейшим контингентом иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу, несмотря на то, что сборная США не смогла попасть на мундиаль, потому что не прошла отборочный тур, проиграв сборной Тринидада и Тобаго.

В первые 24 часа открытия билетной кассы ФИФА было продано около 165 000 билетов, причем более половины из них отправились к российским болельщикам. Американские болельщики в тот день купили всего 5 780 билетов, — их опередили болельщики Аргентины, Бразилии и Мексики.

Однако с тех пор ситуация кардинально изменилась, и число американцев, желающих попасть в Россию на чемпионат мира, значительно возросло. Когда в апреле стартовал последний этап продаж, американцы приобрели более 80 000 билетов, таким образом став крупнейшим контингентом иностранных болельщиков на грядущем чемпионате 2018 года.

52-летний Брок Квятковский из Мариетты, штат Джорджия, имеет традицию — он посещал все чемпионаты мира по футболу, начиная с 1990 года в Италии, и он не собирается пропускать 2018 год, даже несмотря на то, что американская сборная не смогла побороться за кубок. В Россию он приедет в сопровождении жены Дениз и двух своих детей.

«У нас уже было все распланировано, но затем выяснилось, что США не смогли пробиться на чемпионат. Мы были очень разочарованы, и сначала даже думали о том, чтобы не ехать. Но потом я взял флаер, посмотрел список матчей, которые пройдут в Санкт-Петербурге, и увидел, что 15 июня будет матч между Ираном и Марокко. Мы решили все же забронировать билеты», — говорит Брок.

Как и Брок Квятковский, 46-летний Адам Кэрас из Боулдера, штат Колорадо, приедет именно в Санкт-Петербург на свой первый чемпионат.

«Я дважды посетил этот прекрасный город в конце 90-х и хочу вернуться и посмотреть, как он изменился», — говорит Адам, добавив, что он дружит с одним местным жителем, который поможет ему ориентироваться в городе.

Артем Ермишин, 20-летний студент Университета Техаса в Далласе и постоянный житель США, тоже отправляется на свой первый чемпионат мира. Этот чемпионат имеет для него особое значение, поскольку он родился в России.

«Свободное передвижение между городами очень сильно облегчает планирование поездки, если вы хотите посетить игры в разных городах. Я остановлюсь в Москве, а оттуда буду ездить по другим городам», — сказал Артем.

Для американских поклонников факт отсутствия сборной США освобождает их от разделения команд на «свои» и «чужие».

Джуан Карлос Апонте, 30-летний участник группы Sammers SC из Нью-Йорка, поедет на чемпионат мира со своим отцом.

«Хотя изначально мы не решались на поездку из-за некоторых вопросов, связанных с Россией, о которых говорилось в новостях, в конечном итоге, мы передумали», — говорит Джуан Карлос.

Сестры Кила и Джина Грабер из Остина сказали, что они были настроены ехать в Россию независимо от результатов отборочного тура.

«Атмосфера на чемпионате мира всегда особенная, и я знаю, что если буду сидеть дома и смотреть эти матчи, я буду сильно жалеть, что меня там нет», — сказала Кила.

Помимо любимой сборной США у нее есть список из нескольких европейских команд, за которые она будет болеть в этом году.