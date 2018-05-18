Суд на Кириллом Вышинским — террор по-киевски, «кривовосудие» по-херсонски. Колонка Олега Денежки

Итак, херсонский городской суд вынес решение об аресте журналиста Кирилла Вышинского, то есть главный редактор РИА Новости Украина был взят под стражу прямо в зале суда сроком на два месяца без права залога. Вменяемой формулировки обвинения, а точнее подозрения, украинские силовики так и не смогли привести. Слишком быстро проделали путь из Киева, не успели по дороге нафантазировать.

Адвокат Кирилла уже заявил, что подаст апелляцию на решение городского суда в херсонский апелляционный суд. Однако надежд, что решение суда первой инстанции будет пересмотрено в пользу подозреваемого, крайне мало. Например, харьковский активист Олег Новиков, арестованный в 2014 году и осужденный в 2015 году на три года лишения свободы за участие в акциях антимайданного протеста в Харькове, несмотря на инвалидность и тяжелое состояние здоровья (у него нет одной ноги), был в конце концов осужден и провел в тюрьме более двух лет. Несмотря на многочисленные апелляции.

Кстати, состав преступления, которое якобы доказали в ходе суда на Новиковым, похож на то, что сегодня пытаются вменить Вышинскому: покушение на территориальную целостность страны. Однако Новикова осудили по статье 210 УК Украины, Вышинскому же «лепят» 211-ю — государственная измена. Почему?

Да потому, что согласно законодательству, по статье 210 Олег Новиков получил тогда три года лишения свободы. А Кириллу за государственную измену «светят» уже все 15. Зная привычки украинской службы безопасности, я с уверенностью могут утверждать: вряд ли сотрудники СБУ надеются доказать это обвинение. Речь идет о психологическом давлении.

Тяжестью обвинения, по мысли верных наследников практик гестапо, сотрудники СБУ просто хотят вынудить Кирилла Вышинского пойти на сотрудничество и признать свою вину, но по более легкой статье. Кроме того, именно обвинение по тяжелой 211 статье дает возможность не только поместить Вышинского в тюрьму, но и держать его там бесконечно долго, раз за разом продлевая арест.

Одним словом, назло любителям животных, сбушники самым садистским образом тянут кота за хвост. Впрочем, это грустная шутка, потому кот у меня в тексте воображаемый, а Кирилл Вышинский самый что ни на есть живой человек и, поверьте, украинская тюрьма показалась санаторием только одному человеку на Украине: Юлии Тимошенко. Сидевшей в премьерской камере стандарта «Гранд-отель», пять звезд.

С доказательствами противоправной деятельности Кирилла на ниве журналистики у правоохранителей традиционно все сложно. Доказательств, главным образом, три. Прежде всего выдержки из публикаций РИА Новости Украина. Из них, как полагают сотрудники СБУ, следует, что Вышинский сознательно способствовал отчуждению Крыма, оправдывал его отделение и поддерживал ЛНР и ДНР.

Те, кто читал публикации новостного агентства, возглавляемого Вышинским, знает, что действовал Кирилл крайне осмотрительно. Никаких призывов и агитации в пользу России в статьях РИА Новости Украина нет и в помине. Все, что позволяла себя редакция, это осуждение кровопролития и гибель мирных жителей в зоне АТО. Не призывы воевать против киевской власти за независимость непризнанных республик, а констатация фактов, причем почти точно совпадающих с сообщениями в других украинских СМИ.

Что же касается Крыма, то и там агентство не транслировало лозунг «Крым — российский». Не освещало пророссийские настроения жителей Крыма. РИА Новости Украина сосредоточилось исключительно на новостийной тематике.

Тем не менее, по утверждениям СБУ, Вышинский действовал под руководством российских спецслужб и даже получил из России через Сербию 80 тысяч евро.

Доказательства? Я вас умоляю. Они есть. Ну, где-то там. СБУ их покажет. Когда-нибудь. Может быть.

Впрочем, есть и вещественные доказательства. Первое — это российский паспорт. Его наличие несомненно ничего хорошего Кириллу не сулит. СБУ в своих комментариях к аресту Вышинского уже объявило о намерении лишить журналиста украинского гражданства. То есть остается только российский паспорт, и Кирилл гражданин РФ?

Однако редактора РИА Новости Украина обвиняют именно в госизмене, то есть в переходе на сторону врага. Четыре года Украина обвиняет Россию в военной агрессии, но войны не объявляет, дипломатические и экономические связи не разрывает. И по украинскому закону, не предусматривающему двойное гражданство, Кирилл — гражданин России. Так кого он предал и на чью сторону перешел, согласно формулировке текста статьи 211?

Со стороны России на сторону России, предав Россию в пользу России?

Да, двойное гражданство в украинском законодательстве отсутствует. Но это административное нарушение, предусматривающее конфискацию документа и штраф. Но не 15 лет строгого режима. Однако СБУ намерена требовать лишения Вышинского украинского гражданства. Что, кстати, тоже не предусмотрено украинским законодательством, но де-факто мы помним, как этот фортель проделали с Саакашвили.

Второй вещдок просто потрясающий. Это медаль. «За возвращение Крыма». С наградной книжкой и личной подписью Шойгу.

Это, конечно же, доказывает сразу все. Но! На самом деле это внутренняя награда Минобороны РФ. В связи с событиями в Крыму указом №160 министра обороны России Сергея Шойгу 21.03.2014 была учреждена ведомственная медаль «За возвращение Крыма».

Первые награждения были произведены 24 марта 2014 года. Министр обороны РФ Шойгу лично вручил награды сотрудникам спецназа «Беркут», офицерам ВМФ, морским пехотинцам, и руководителю Республики Крым Аксенову. На первом вручении было выдано 127 медалей.

Стоит такая медаль на интернет-аукционах от 400 до 500 рублей.

То есть наличие этой медали говорит, что Кирилл является военнослужащим РФ. Но на суде про это не было сказано ни слова. И понятно, почему. Потому что сотрудники СБУ поступили как всегда: сначала сляпали вещественное доказательство на коленке, подбросили при обыске, дали снять его журналистам. И только потом задумались, а как теперь «это» приобщить к делу?

А вот теперь о географическом кретинизме украинского правосудия, поскольку в данном конкретном случае мы наблюдаем забавы СБУ с «глобусом Украины». Все как в песне про революционного матроса Железняка времен Гражданской войны:

«Он шел на Одессу, а вышел к Херсону».

Действительно, вопрос, почему подозреваемого, задержанного в Киеве без предъявления обвинения по конкретной статье, не судили по месту совершения предполагаемых преступлений, а этапировали (!) для выбора меры пресечения в Херсон, кажется парадоксальным. Почему вообще этапировали и почему именно в Херсон?

Итак, суд вынес решения об аресте. Но если Вышинского этапировали и, подозреваю, не в сопровождении сотрудников СБУ, а под конвоем, в наручниках, спецтранспортом, то значит Кирилл был уже арестован. Не задержан, заметьте, а именно арестован. И содержался он не в оперчасти, а в камере предварительно содержания. Что, вообще-то, незаконно.

Вышинского могли задержать на двое суток и потребовать постановления суда о его аресте. И, естественно, никуда возить его не имели права, тем более, что путь из Киева в Херсон — это путь через всю страну — от северных границ к южным. Учитывая обстоятельства ареста и более чем мутные его основания, вполне можно было ограничиться подпиской о невыезде.

Впрочем, «незаконно» для страны майдана и вышиванки — не более, чем пустой звук. На Украине один закон: закон майданной необходимости.

И все же перенос суда и перевозка обвиняемого из Киева в Херсон имеет логическое обоснование. Первое, это то, что именно в Херсоне оборудована специальная тюрьма для приема арестованных в Донбассе. Их тоже обвиняют в госизмене.

А вот второе — интереснее. Если вы взглянете на карту, то увидите, что, находящийся в устье Днепра, практически на берегу Днепровского лимана Черного моря, Херсон — это последний областной центр между Киевом и Крымом. Единственная область материковой Украины, с которой граничит Крым, — это Херсонская область. Задержание Кирилла Вышинского произошло буквально через несколько дней после открытия Крымского моста.

Что может лучше подбодрить патриотов, удрученных открытием моста, «которого нет», чем успешное разоблачение и задержание коварнейшего российского агента? Только развернуть все события вокруг обезвреженного «российского шпиона» поближе к источнику огорчения украинцев. К Крымскому мосту.

Это во всем мире символом справедливости является богиня правосудия Фемида. Она одета в паллу — длинное женское платье со складками, глаза ее завязаны, чтобы быть объективной, и она держит весы в левой руке и карающий меч в правой.

Украинская же фемида одета в вышиванку, не только слепа, но и полностью глуха, а вместо меча держит в руках как минимум пулемет. Это не богиня справедливости, это богиня репрессий. Ее не интересует правда. И символом украинского суда скоро станет Бабий Яр.

Видать у украинских патриотов были хорошие учителя.