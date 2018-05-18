Лаврентьев заявил о необходимости вывода иностранного контингента с территории Сирии
Сочи, 18 мая. Весь иностранный контингент должен покинуть территорию Сирии, включая американских военных, Турцию, «Хезболлу», выдвинул заявление спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
По его словам, речь идет не только о российской стороне. Вывод должен происходить в комплексе с другими действиями, пишет РИА Новости.
«По мере стабилизации ситуации у нас, естественно, останутся две базы, никаких других контингентов у нас практически нет», — добавил Лаврентьев.
Конфликт в Сирии, по мнению спецпредставителя президента РФ, находится на финальной стадии в связи с практически полным разгромом ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ). Небольшие очаги террористических группировок остаются на территории страны, поэтому вывод контингента потребует времени.
«Под этим предлогом, кстати, американцы и остаются там, на севере, говорят — мы не можем уйти, пока не будут полностью созданы условия для того, чтобы безопасно проживать на северных территориях ", — сказал Лаврентьев.
Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию сообщил, что Россия призывает США к совместным действиям против террористов в Сирийской республике.
1 Организация запрещена на территории РФ.