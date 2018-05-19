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Syria today
Сирия итоги недели 13 – 19 мая: бои за Южный Дамаск, освобождение «Растанского котла», произвол курдов и США
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    Сирия итоги недели 13 – 19 мая: бои за Южный Дамаск, освобождение «Растанского котла», произвол курдов и США

    В Дамаске продолжается операция сирийских правительственных сил по зачистке от террористов «Исламского государства» района бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук. Боевики, занимавшие анклав в районе города Эр-Растан, были вынуждены сдать свои позиции и оружие правительственным войскам. В восточных районах провинции Дейр-эз-Зор развивается конфликт между курдами и арабским населением.
    10:00 19 Мая 2018
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    Бои за Южный Дамаск

    Сирия итоги недели 13 – 19 мая: бои за Южный Дамаск, освобождение «Растанского котла», произвол курдов и США

    В Дамаске продолжается операция сирийских правительственных сил по зачистке от террористов «Исламского государства» района бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук. Как сообщают сирийские СМИ, части сирийской армии во главе с 42-й бригадой 4-й механизированной дивизии, при поддержке ВКС России и палестинского ополчения «Лива аль-Кудс» отбили у террористов окраины квартала Аль-Джазира и кольцевую развязку. Позднее под контроль силы САР также перешло здание школы «Асад ибн Фурат» и электростанция. Согласно информации источников, на текущий момент сирийская армия владеет 30-ю процентами анклава в Ярмуке, в то время, как остальные 70% находятся под контролем ИГИЛ.
     

    Обстрелы Дамаска

    Сирия итоги недели 13 – 19 мая: бои за Южный Дамаск, освобождение «Растанского котла», произвол курдов и США

    Тем временем, боевики ИГИЛ продолжают обстреливать мирные кварталы Дамаска в ответ на продвижение сирийской армии в Ярмуке и Хаджар аль-Асваде. 16 мая террористы провели ракетный обстрел жилого района Марджа. В результате обстрела исламистов погибло два мирных жителя Дамаска, еще 19 гражданских получили ранения.
     

    Конец «Растанского котла»

    Сирия итоги недели 13 – 19 мая: бои за Южный Дамаск, освобождение «Растанского котла», произвол курдов и США

    На севере провинции Хомс в течение недели продолжался процесс депортации боевиков незаконных вооруженных формирований. Боевики, занимавшие анклав в районе города Эр-Растан, были вынуждены сдать свои позиции и оружие правительственным войскам, получив взамен возможность беспрепятственно уехать в провинции Идлиб и Алеппо. В среду, 16 мая, боевики оставили город Эр-Растан, над административными зданиями подняты флаги Сирийской Арабской Республики. По подсчетам источников, с момента начала эвакуации повстанцев провинцию Хомс покинуло около 19 тысяч человек, 65 поселений на севере Хомса перешли под контроль сирийской армии.
     

    Удары США в Хасаке

    Сирия итоги недели 13 – 19 мая: бои за Южный Дамаск, освобождение «Растанского котла», произвол курдов и США

    Тем временем, на востоке Сирии международная коалиция во главе с США продолжает проведение операции «Буря Джазиры». Несмотря на то, что целью операции заявлено уничтожение последних очагов «Исламского государства», под удар коалиции неизменно попадают мирные жители. Так, ВВС международной коалиции нанесли удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов ИГИЛ в поселениях Аш-Шаир и Хидаж в провинции Хасака. В результате атак ВВС коалиции в двух населенных пунктах погибло 17 мирных жителей, в том числе четыре ребенка.
     

    Племена под ударом курдов

    Сирия итоги недели 13 – 19 мая: бои за Южный Дамаск, освобождение «Растанского котла», произвол курдов и США

    Одновременно с этим стало известно, что на захваченных Демократическими силами Сирии территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжает развиваться конфликт между курдами и арабским населением. Командование SDF выдвинуло ультиматум группировке «Куват Нукба Ас-Сурия», состоящей из жителей поселения Абу-Хаммам и членов арабских племен, по которому местные ополченцы должны сдать оружие и прекратить оказывать сопротивление курдам, иначе будут признаны пособниками ИГИЛ и уничтожены ВВС международной коалиции. Источники передают, что арабские племена под страхом смерти вынуждены были подчиниться курдскому произволу.

     

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