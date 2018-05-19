Сирия итоги недели 13 – 19 мая: бои за Южный Дамаск, освобождение «Растанского котла», произвол курдов и США

Бои за Южный Дамаск В Дамаске продолжается операция сирийских правительственных сил по зачистке от террористов «Исламского государства» района бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук. Как сообщают сирийские СМИ, части сирийской армии во главе с 42-й бригадой 4-й механизированной дивизии, при поддержке ВКС России и палестинского ополчения «Лива аль-Кудс» отбили у террористов окраины квартала Аль-Джазира и кольцевую развязку. Позднее под контроль силы САР также перешло здание школы «Асад ибн Фурат» и электростанция. Согласно информации источников, на текущий момент сирийская армия владеет 30-ю процентами анклава в Ярмуке, в то время, как остальные 70% находятся под контролем ИГИЛ.

Обстрелы Дамаска Тем временем, боевики ИГИЛ продолжают обстреливать мирные кварталы Дамаска в ответ на продвижение сирийской армии в Ярмуке и Хаджар аль-Асваде. 16 мая террористы провели ракетный обстрел жилого района Марджа. В результате обстрела исламистов погибло два мирных жителя Дамаска, еще 19 гражданских получили ранения.

Конец «Растанского котла» На севере провинции Хомс в течение недели продолжался процесс депортации боевиков незаконных вооруженных формирований. Боевики, занимавшие анклав в районе города Эр-Растан, были вынуждены сдать свои позиции и оружие правительственным войскам, получив взамен возможность беспрепятственно уехать в провинции Идлиб и Алеппо. В среду, 16 мая, боевики оставили город Эр-Растан, над административными зданиями подняты флаги Сирийской Арабской Республики. По подсчетам источников, с момента начала эвакуации повстанцев провинцию Хомс покинуло около 19 тысяч человек, 65 поселений на севере Хомса перешли под контроль сирийской армии.

Удары США в Хасаке Тем временем, на востоке Сирии международная коалиция во главе с США продолжает проведение операции «Буря Джазиры». Несмотря на то, что целью операции заявлено уничтожение последних очагов «Исламского государства», под удар коалиции неизменно попадают мирные жители. Так, ВВС международной коалиции нанесли удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов ИГИЛ в поселениях Аш-Шаир и Хидаж в провинции Хасака. В результате атак ВВС коалиции в двух населенных пунктах погибло 17 мирных жителей, в том числе четыре ребенка.