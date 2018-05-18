Пранкеры вывели на чистую воду американца, призвавшего взорвать Крымский мост

Москва, 18 мая. Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, дозвонились до американского журналиста Тома Рогана.

Он ранее привлек к себе внимание, призвав взорвать открытый на этой неделе Крымский мост.

Пранкеры поговорили с журналистом от имени министра иностранных дел Украины Павла Климкина и вывели американца на чистую воду. Расшифровку беседы опубликовало РИА Новости.

Лексус и Вован передали Рогану благодарность за публикацию от президента Украины Петра Порошенко, на что журналист ответил, что уверен, что делает правильное дело, раз его публикация не понравилась Москве.

«Если твои действия вызывают негодование в Кремле, значит, ты занимаешься правильным делом», — объяснил журналист.

Он отметил, что надеется на визит главы МИД Украины Павла Климкина в редакцию издания The Washington Examiner.

Ранее Роган сообщил, что Климкин обещал ему помощь и поддержку. При этом украинский министр заявил, что никогда не общался с журналистом.

Напомним, 15 мая издание Washington Examiner опубликовало колонку Тома Рогана, в которой журналист заявлял, что Украина «должна взорвать элементы Крымского моста». Об этом сообщила Газета.ru.

В России жестко отреагировали на выпад журналиста. Российское посольство в Вашингтоне отметило, что публикация далека от норм журналистской этики. Дипломаты напомнили об уголовном преследовании за призывы к терроризму. СК РФ возбудил против Рогана уголовное дело.