«Мир не наступит, пока они там»: в Госдуме назвали агрессорами иностранных военных в Сирии

В Москве выразили надежду, что иностранные вооруженные силы в скором времени уйдут с территории Сирии, потому что находятся там незаконно. Об этом в своем выступлении заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил: сегодня в Сирийской Арабской Республике находятся войска нескольких иностранных государств «в де-факто нелегитимном с точки зрения международного права режиме».

«Вы знаете, что какие-то государства находятся в состоянии военно-технического сотрудничества. Российская Федерация находится там по обращению сирийского руководства и имеет все легитимные основания для этого. Но далеко не все страны, скажем так, юридически безупречно находятся в Сирии», — отметил Песков.

По словам депутата Госдумы, заместителя председателя комитета ГД по обороне Юрия Швыткина, все те иностранные подразделения, которые незаконно воюют в Сирии, можно отнести только к агрессорам. В интервью Федеральному агентству новостей он отметил: Россия прикладывает все усилия для того, чтобы на территории Сирийской арабской республики не было нелегитимных военных формирований.

«Господин Песков сделал, безусловно, верное заявление. Только Россия сейчас находится в Сирии легально по приглашению законного правителя Башара Асада и выполняет задачу по борьбе с терроризмом и восстановлению мира в республике. Остальные подразделения находятся в стране незаконно, без всякого приглашения и в нарушение всех норм международного права. Их надо расценивать как агрессоров. И, конечно, мирное урегулирование конфликта в Сирии возможно только при отсутствии этих вооруженных формирований. Мир не наступит, пока они там».

Решать судьбу страны и президента Асада должен только сирийский народ, считает депутат.

«Своим присутствием иностранные военные мешают сирийцам принять решение. Это препятствие для людей, которые хотят мира. Сейчас Россия предпринимает немалые усилия, чтобы убедить западных партнеров вывести войска из Сирии: постоянно проходят переговоры, Путин встречается с главами европейских государств… Остается только надеяться, что голос разума будет услышан. Я считаю, в этой ситуации занять принципиальную позицию должна ООН. Организация объединенных наций должна убедить руководителей государств увести свои подразделения с территории независимой Сирии».

Напомним, о том, что с началом активной фазы политического процесса в Сирии из республики должны быть выведены иностранные вооруженные силы, заявил президент России Владимир Путин. С такими словами российский лидер выступил после встречи с Башаром Асадом, которая накануне прошла в Сочи.