Стало известно, когда может пройти следующая встреча лидеров РФ, Турции и Ирана

Москва, 18 мая. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, когда может пройти следующая встреча лидеров РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани.

По словам Лаврентьева, следующий саммит, в котором примут участие лидеры трех стран, может пройти в конце августа или начале сентября. На встрече президенты России, Турции и Ирана обсуждают вопросы, связанные с урегулированем конфликта в Сирии.

«Пока еще не известно, скорее всего, нужно ориентироваться на конец августа начало сентября», — отметил дипломат.

Напомним, Путин, Эрдоган и Роухани уже провели две встречи. Первая прошла в ноябре прошлого года, вторая – в апреле текущего года.