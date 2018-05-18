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Стало известно, когда может пройти следующая встреча лидеров РФ, Турции и Ирана
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    Стало известно, когда может пройти следующая встреча лидеров РФ, Турции и Ирана

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    Стало известно, когда может пройти следующая встреча лидеров РФ, Турции и Ирана

    Москва, 18 мая. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, когда может пройти следующая встреча лидеров РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани.

    По словам Лаврентьева, следующий саммит, в котором примут участие лидеры трех стран, может пройти в конце августа или начале сентября. На встрече президенты России, Турции и Ирана обсуждают вопросы, связанные с урегулированем конфликта в Сирии.

    «Пока еще не известно, скорее всего, нужно ориентироваться на конец августа начало сентября», — отметил дипломат.

    Напомним, Путин, Эрдоган и Роухани уже провели две встречи. Первая прошла в ноябре прошлого года, вторая – в апреле текущего года.

    Автор: Дарья Смолина
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