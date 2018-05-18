Меню
Украина
В Киеве придумали новый способ свести на нет эффект Крымского моста
Технологии
Российское оружие на десятилетия опередило западные аналоги — Путин
Следующая новость
Загрузка...

    В Киеве придумали новый способ свести на нет эффект Крымского моста

    52

    В Киеве придумали новый способ свести на нет эффект Крымского моста

    Киев, 18 мая. На Украине продолжают активно обсуждать открытие Крымского моста, политологи и эксперты соревнуются в изобретательности, предлагая все более и более невероятные варианты того, как можно нивелировать экономический эффект от ввода переправы в эксплуатацию.

    По мнению политолога Сергея Белашко, чтобы «свести на нет эффект моста» и поставить под сомнение целесообразность строительства переправы, достаточно отменить блокаду Крыма.

    «Украинцы могли бы легко свести на нет пропагандистский эффект Крымского моста и поставить под сомнение его экономическую целесообразность. Достаточно было отменить транспортную блокаду Крыма и запрет на поставки воды и электроэнергии», – написал Белашко в своем блоге.

    Напомним, самый длинный мост в России торжественно открыли 15 мая. Президент России Владимир Путин проехал по переправе за рулем КамАЗа в колонне других большегрузов, использовавшихся во время строительства моста. Российский лидер открыл движение знаменитыми словами космонавта Юрия Гагарина.

    В Киеве придумали новый способ свести на нет эффект Крымского моста

    Спустя 12 часов после открытия движения по переправе в информационном центре Крымского моста рассказали, что побит суточный рекорд Керченской паромной переправы по числу переправленных через пролив транспортных средств.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.