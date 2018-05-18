Восемь человек погибли в результате стрельбы в школе техасского Санта-Фе

Санта-Фе, 18 мая. В одной из школ американского города Санта-Фе в штате Техас произошла стрельба. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя полиции.

По данным СМИ, перед нападением в здании школы сработала пожарная сигнализация, ученики вышли из классов, после чего началась стрельба. В результате инцидента погибли восемь человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Часть учеников была эвакуирована в один из магазинов, который расположен рядом со зданием школы.

СМИ со ссылкой на представителя полиции утверждают, что вооруженный человек открыл стрельбу в классе. Сотрудникам полиции удалось задержать нападавшего.