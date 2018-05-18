«Это грустно, но маятник качнется»: в Госдуме прокомментировали победу РФ над Украиной в ВТО

Арбитраж Всемирной торговой организации признал правоту России в споре по удобрениям с Украиной, которая в 2014 году повысила антидемпинговые пошлины на ввоз аммиачной селитры. Эксперты полагают, что этот прецедент поможет России выиграть и другие торговые споры с Украиной.

Однако в Госдуме победу России в споре с Украиной по удобрениям приняли без особой радости. Как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, эта победа Москвы над Киевом в рамках ВТО не может не вызывать огорчений.

«Эта новость лично у меня вызывает грусть. Потому что вместо того, чтобы в кооперации развивать экономику друг друга, братские страны, связанные культурными, технологически и иными связями, вынуждены использовать далеко не самый прозрачный механизм ВТО, чтобы разрешить разногласия», — сказал Владимир Гутенев.

Парламентарий отметил, что решение арбитража ВТО в пользу России в случае с повышением Украиной ввозных пошлин на нитрат аммония «радует локально, но стратегически нам очень важно преодолеть сложный этап».

«Мы, конечно, снисходительно относимся к тому, что нынешнее руководство Украины делает с нашим братским народом, с нашим общим культурным и технологическим наследием. Мы понимаем, что нужно разделять, то, что делает официальный Киев, от интересов украинцев, украинского бизнеса. Но когда власть на Украине поменяется, надеюсь, наши торгово-экономические и прочие связи восстановятся в полной мере и будут развиваться без вмешательства ВТО», — заметил депутат.

Что же касается беспрецедентности вынесенного арбитражем ВТО решения, то Владимир Гутенев призвал «не идеализировать объективность этой организации».

«Я бы предпочел, чтобы принципиальный подход ВТО проявился по отношению к немотивированным антироссийским санкциям, к предвзятому отношению Запада к нашим металлургам», — подчеркнул парламентарий.

При этом он отметил, что России придется и дальше отстаивать свои интересы в различных международных институтах.