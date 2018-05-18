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ВОЗ пока не получила разрешения для отправки экспертов в Думу
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    ВОЗ пока не получила разрешения для отправки экспертов в Думу

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    ВОЗ пока не получила разрешения для отправки экспертов в Думу

    Женева, 18 мая. Всемирная организация здравоохранения все еще не получила разрешения со стороны Дамаска на отправку экспертов для оценки ситуации со здравоохранением в Думе Сирии после предполагаемого инцидента с химоружием 7 апреля.

    Заместитель генерального директора ВОЗ Петер Салама на пресс-конференции сообщил о выраженной готовности направить миссию в город.

    Напомним, западные страны выдвинули обвинение властям Сирии за применение против жителей Думы 7 апреля бомбы с хлором. Доказательства данного заявления не были представлены.

    Миссия организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже побывала в Думе, результаты расследования пока не обнародованы. ОЗХО подтверждала факт изготовления химического оружия террористами, чьи лаборатории не раз были обнаружены. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил об инсценировке применения данного оружия в Сирии.

    Автор: Екатерина Кухарева
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