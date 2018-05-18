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Сирия возвращает Хаджар Аль-Асвад: танки САА атакуют позиции ИГИЛ на юге Дамаска — видео ФАН
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    Сирия возвращает Хаджар Аль-Асвад: танки САА атакуют позиции ИГИЛ на юге Дамаска — видео ФАН

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    На юге Дамаска

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает планомерно зачищать кварталы пригорода Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска от остатков отрядов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Правительственные силы нанесли серию танковых ударов по ключевым опорным пунктам террористов. Корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось запечатлеть эту атаку с воздуха при помощи квадрокоптера.

    Карта военных действий — Дамаск

    Источник в командовании войск САР рассказал нашему репортеру, что армейские подразделения САА осуществляют свою деятельность на южной окраине столицы в соответствии с точным тактическим планом, основанным на разведданных. Параллельно продолжается круглосуточное наблюдение за передвижениями террористов, которые постоянно используют подземные туннели и траншеи для перемещений и переброски оружия и боеприпасов.

    Многие склады и командные пункты оборудованы джихадистами прямо в жилых домах, из-за чего сирийским военным приходится проверять буквально каждое здание на предмет активности бандгрупп ИГИЛ1. Эти данные также используются сирийскими ВВС при нанесении точечных авиаударов по расположениям исламистов.

    САА на южной окраине Дамаска

    В столкновениях с боевиками на юге Дамаска сирийские войска также активно применяют ЗСУ «Шилка», РСЗО «Голан» и некоторое другое вооружение. Сейчас наиболее тяжелые бои разворачиваются на севере Хаджар Аль-Асвада, в то время как остальная часть данного пригорода уже была освобождена. В оккупации, кроме того, пока по-прежнему остаются значительные части районов Ярмук и Ат-Тадамун.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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