Сирийская арабская армия (САА) продолжает планомерно зачищать кварталы пригорода Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска от остатков отрядов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Правительственные силы нанесли серию танковых ударов по ключевым опорным пунктам террористов. Корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось запечатлеть эту атаку с воздуха при помощи квадрокоптера.

Источник в командовании войск САР рассказал нашему репортеру, что армейские подразделения САА осуществляют свою деятельность на южной окраине столицы в соответствии с точным тактическим планом, основанным на разведданных. Параллельно продолжается круглосуточное наблюдение за передвижениями террористов, которые постоянно используют подземные туннели и траншеи для перемещений и переброски оружия и боеприпасов.

Многие склады и командные пункты оборудованы джихадистами прямо в жилых домах, из-за чего сирийским военным приходится проверять буквально каждое здание на предмет активности бандгрупп ИГИЛ1. Эти данные также используются сирийскими ВВС при нанесении точечных авиаударов по расположениям исламистов.

В столкновениях с боевиками на юге Дамаска сирийские войска также активно применяют ЗСУ «Шилка», РСЗО «Голан» и некоторое другое вооружение. Сейчас наиболее тяжелые бои разворачиваются на севере Хаджар Аль-Асвада, в то время как остальная часть данного пригорода уже была освобождена. В оккупации, кроме того, пока по-прежнему остаются значительные части районов Ярмук и Ат-Тадамун.

1 Организация запрещена на территории РФ.