«Лучше, чем никакого»: Меркель высказалась о соглашении по иранской ядерной программе

Москва, 18 мая. Наличие соглашения по ядерной программе с Ираном дает больше безопасности, контроля и прозрачности. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в пятницу, 18 мая.

По словам Меркель, соглашение по ядерной программе поддерживают Германия, Франция, Великобритания и другие странны Евросоюза, однако с выходом США из данной сделки возникла «специфическая ситуация». Немецкий политик высказала мнение, что Ирану важно не выходить из данного соглашения, и страны ЕС обсуждают, чтобы Иран оставался в соглашении.

«Это соглашение не совершенно, но это лучше, чем не иметь никакого соглашения», — подчеркнула Меркель.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе с Ираном.