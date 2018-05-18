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«Лучше, чем никакого»: Меркель высказалась о соглашении по иранской ядерной программе
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    «Лучше, чем никакого»: Меркель высказалась о соглашении по иранской ядерной программе

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    «Лучше, чем никакого»: Меркель высказалась о соглашении по иранской ядерной программе

    Москва, 18 мая. Наличие соглашения по ядерной программе с Ираном дает больше безопасности, контроля и прозрачности. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в пятницу, 18 мая.

    По словам Меркель, соглашение по ядерной программе поддерживают Германия, Франция, Великобритания и другие странны Евросоюза, однако с выходом США из данной сделки возникла «специфическая ситуация». Немецкий политик высказала мнение, что Ирану важно не выходить из данного соглашения, и страны ЕС обсуждают, чтобы Иран оставался в соглашении.

    «Это соглашение не совершенно, но это лучше, чем не иметь никакого соглашения», — подчеркнула Меркель.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе с Ираном.

    Автор: Дарья Смолина
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