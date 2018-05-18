Меню
Россия
Путин подписал указ о выделении 250 млн рублей на выплаты переселенцам с «Байконура»
Технологии
Российское оружие на десятилетия опередило западные аналоги — Путин
Следующая новость
Загрузка...

    Путин подписал указ о выделении 250 млн рублей на выплаты переселенцам с «Байконура»

    84

    Путин подписал указ о выделении 250 млн рублей на выплаты переселенцам с «Байконура»

    Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин распорядился выделить 250 миллионов рублей на выплаты гражданам, которые будут переселены с территории комплекса «Байконур». О том, что глава государства подписал указ о выделении средств, говорится на официальном сайте правовой информации.

    «Правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с предоставлением социальных выплат отдельным категориям граждан РФ, подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур», выделив в том числе на эти цели в 2018 году из федерального бюджета ассигнования в размере 250 млн рублей», — отмечается в указе президента.

    Путин также поручил правительству каждый год отчитываться о том, как осуществляется обеспечение жильем переселенных с «Байконура» граждан.

    Отметим, в администрации «Байконура» ранее сообщили, что по состоянию на 1 декабря прошлого года более двух тысяч граждан нуждались в обеспечении жильем на территории РФ за счет средств федерального бюджета.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.