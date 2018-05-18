Путин подписал указ о выделении 250 млн рублей на выплаты переселенцам с «Байконура»

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин распорядился выделить 250 миллионов рублей на выплаты гражданам, которые будут переселены с территории комплекса «Байконур». О том, что глава государства подписал указ о выделении средств, говорится на официальном сайте правовой информации.

«Правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с предоставлением социальных выплат отдельным категориям граждан РФ, подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур», выделив в том числе на эти цели в 2018 году из федерального бюджета ассигнования в размере 250 млн рублей», — отмечается в указе президента.

Путин также поручил правительству каждый год отчитываться о том, как осуществляется обеспечение жильем переселенных с «Байконура» граждан.

Отметим, в администрации «Байконура» ранее сообщили, что по состоянию на 1 декабря прошлого года более двух тысяч граждан нуждались в обеспечении жильем на территории РФ за счет средств федерального бюджета.