Спецпрокурор США согласился сократить число тем по «российскому делу» на встрече с Трампом

Москва, 18 мая. Специальный прокурор США Роберт Мюллер, расследующий предполагаемые связи предвыборного штаба Дональда Трампа с РФ, согласился сократить количество тем, по которым будут опрашивать американского президента в ходе дачи показаний. Об этом сообщил юрист президента США Рудольф Джулиани.

«По состоянию на вечер среды, пять тем для обсуждения были сокращены до двух. Соответственно, убрали три темы», – рассказал Джулиани в интервью телеканалу CNN.

Он также добавил, что Дональда Трампа и команду его юристов больше всего интересует, та часть расследования, которая касается предполагаемого сговора предвыборного штаба Трампа с Россией.

«Нам бы хотелось, чтобы расследование сосредоточилось на России. Были ли связи с Россией? Ведь уже прошло 100 дней с момента начала расследования ФБР, и им не удалось ничего найти о связях с президентом Трампом», — заявил Джулиани.

Напомним, независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, а также конгресс США проводят расследование вменяемого России «вмешательства в выборы» американского президента, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ. Россия неоднократно опровергала обвинения США о «вмешательстве». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».