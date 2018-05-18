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Спецпрокурор США согласился сократить число тем по «российскому делу» на встрече с Трампом
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    Спецпрокурор США согласился сократить число тем по «российскому делу» на встрече с Трампом

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    Спецпрокурор США согласился сократить число тем по «российскому делу» на встрече с Трампом

    Москва, 18 мая. Специальный прокурор США Роберт Мюллер, расследующий предполагаемые связи предвыборного штаба Дональда Трампа с РФ, согласился сократить количество тем, по которым будут опрашивать американского президента в ходе дачи показаний. Об этом сообщил юрист президента США Рудольф Джулиани.

    «По состоянию на вечер среды, пять тем для обсуждения были сокращены до двух. Соответственно, убрали три темы», – рассказал Джулиани в интервью телеканалу CNN.

    Он также добавил, что Дональда Трампа и команду его юристов больше всего интересует, та часть расследования, которая касается предполагаемого сговора предвыборного штаба Трампа с Россией.

    «Нам бы хотелось, чтобы расследование сосредоточилось на России. Были ли связи с Россией? Ведь уже прошло 100 дней с момента начала расследования ФБР, и им не удалось ничего найти о связях с президентом Трампом», — заявил Джулиани.

    Напомним, независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, а также конгресс США проводят расследование вменяемого России «вмешательства в выборы» американского президента, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ. Россия неоднократно опровергала обвинения США о «вмешательстве». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».

    Автор: Алексей Громов
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