«Весь этот сброд»: мигранты в ЕС насилуют детей и пони. Колонка Владимира Тулина

По сообщению немецкого издания Bild на детской ферме в берлинском зоопарке в Герлитцер-парке 23-летний мигрант из Сирии изнасиловал пони. Свидетелем этого стала няня с ребенком, которая сделала фотографии и сразу передала их полиции. Мигрант был задержан, но имя его не сообщается. По германским законам ему грозит до трех лет лишения свободы и штраф. Информация об этом стала известна благодаря расследованию немецких журналистов. Правоохранительные органы Германии по-прежнему не ведут статистику преступлений, совершенных мигрантами и фактически скрывают информацию об этом. Значительно большую открытость демонстрирует полиция Греции, откуда только что вернулся корреспондент Федерального агентства новостей.

17 февраля 2018 года в поселении Триада Псахнон на острове Эвия четверо пакистанских мигрантов изнасиловали 13-летнего мальчика. В этом месяце трое пакистанцев изнасиловали 15-летнего мальчика на торговом складе в поселке Калифея возле города Фивы. Однако, по словам сотрудников греческой полиции, это только верхушка айсберга. Большинство изнасилованных мальчиков, в отличие от девочек, просто не сообщают о надругательстве над собой, и преступления остаются безнаказанными. Этим и пользуются мигранты.

Вообще, из-за того, что среди мигрантов мужчины составляют около 85%, гомосексуализм там процветает. Так, среди афганских и пакистанских мигрантов в Греции популярна забава, именуемая «бача-бази», что переводится: «игра с мальчиком». В ходе этой «игры» перед мужской аудиторией танцует мальчик, одетый в женскую одежду. Затем проводится своеобразный аукцион, и тот, кто заплатил больше всех, проводит с этим мальчиком ночь. Мигранты, впавшие в нищету, часто сами отдают своих сыновей организаторам, которые и забирают большую часть прибыли. Формально тут нарушение сразу нескольких статей уголовного кодекса, но как расследовать такие преступления?

Женская проституция среди мигрантов тоже имеет место. Запомнились в Афинах своеобразные попрошайки-проститутки. Они сидят на улице с протянутой рукой, и если ты проходишь мимо них, за спиной слышишь предложение: Do you want sex? («Хочешь секса?»)

Иногда мигранты сами становятся жертвами преступлений. Так, на днях 62-летний житель афинского пригорода Аспропиргос насмерть забил дубиной 33-летнего пакистанца, который четыре года сожительствовал с его 19-летней внучкой. На интернет-форуме русскоязычных греков дедушке выражают полную поддержку и пишут, что сделать это надо было еще четыре года назад.

Посетил я в Афинах и Марсово поле — мемориальный парк, посвященный воинской славе Греции с момента ее освобождения в 1821 году и до Второй мировой войны. Было уже десять утра, тем не менее, мигранты только-только повсюду сворачивали палатки, натянутые между деревьями у памятников национальным героям Греции. Другие продолжали спать на скамейках, а то и просто в кустах.

Я решил осмотреть саркофаг Александра Ипсиланти — одного из борцов за независимость Греции, а также русского генерала, героя войны 1812 года и адъютанта российского императора Александра I. Могила Ипсиланти находится перед православной церковью. Старушка, присматривающая за ней, сразу же жестами показала мне, что нужно снять сумку с плеча, так как ее могут сорвать. Затем она показала мне на мигранта, спавшего прямо у стены церкви.

Когда я отошел на несколько шагов, чтобы осмотреть колокол церкви, то увидел в зарослях завтракающих смуглых мигрантов. Свои естественные потребности мигранты справляют тут же, поэтому над многими участками парка витает своеобразный аромат. По утверждению издания «Русские Афины», во второй половине дня около двадцати пакистанцев и иракцев тут свободно продают наркотики. Цена на местный наркотик sisha составляет пять евро, предлагают и множество других наркотиков, включая героин. Здесь же женщины предлагают себя «за укол».

Загадили мигранты не только парк воинской славы, но и улицы города. Буквально за несколько лет город кардинально изменился. Образцовый порядок и чистоту пытаются поддерживать только в узком историческом центре возле Акрополя и правительственных зданий. Да и тут мигранты дают о себе знать. Так, в конце апреля была арестована банда из пяти пакистанцев, которая, угрожая ножами, грабила туристов прямо в окрестностях Акрополя, на холме Филопаппу и на Римской агоре — главных достопримечательностях греческой столицы. Мигранты нападали даже на группы из шести человек, пырнули ножом одного туриста и избили другого.

В остальных районах о чистоте можно только мечтать. Сразу бросается в глаза обилие граффити, которыми исписано все, что можно и что нельзя. Многие надписи сделаны арабскими и индийскими буквами.

Также повсюду встречаются плакаты и транспаранты коммунистической партии и комсомола Греции. Греческие коммунисты будут отмечать свой 100-летний юбилей в ноябре, но оповещают об этом, а также о своих митингах и манифестациях, уже сейчас.

Но больше всего меня поразило огромное граффити на глухой стене четырехэтажного дома на улице Патриарха Григория. Там был нарисован человек в фуражке с надписью «Полиция» на английском, а рядом большими буквами надпись по-английски: Every cop is a criminal («Каждый полицейский — преступник»). Я конечно знаю, что Греция — колыбель демократии, но не до такой же степени.

Женщины в хиджабах встречаются здесь теперь на каждом шагу, как и попрошайки обоего пола. Полицейские патрули в Афинах состоят не из двух человек, как во всем мире, а из четырех, и это тоже говорит о многом. Количество индийских и китайских ресторанов успешно догоняет количество греческих. Правда, в греческих кафе и ресторанах заполняемость значительно лучше — так же, как и раньше, даже в разгар рабочего дня 50-80% мест занято.

Мне попался еще и афганский ресторан «Кабул». Решил зайти и узнать, что представляет собой афганская национальная кухня. Афганцы оказались большими патриотами: в зале висели сразу два больших государственных флага. Меню меня разочаровало — половина блюд были китайскими, а вторая половина — индийскими. Цены были умеренные, но запах в заведении полностью убивал аппетит.

Как известно, нашествие мигрантов на Грецию началось в 2015 году, когда канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова принять в своей стране сирийских беженцев. Разумеется, вместе с ними в Германию рванули и сотни тысяч граждан других стран.

До октября 2015 года в Германии статус беженца получали не только граждане Албании, где войны нет с 1944 года, но и граждане Черногории, куда летят сотни тысяч туристов со всей Европы. Путь азиатских мигрантов к немецким социальным пособиям лежал через Грецию. Однако в марте 2016 года Македония закрыла свою границу для мигрантов, и так называемый «балканский транзит» прекратился. Однако около 60 тысяч мигрантов оказались остановленными в Греции. Единственным путем для них в Западную Европу стала переправа морем в Италию, однако это стоило дорого. Как это происходило, рассказывалось в статье Федерального агентства новостей.

В результате в Греции остались наиболее бедные мигранты, да и сама Греция, попавшая в тяжелое экономическое положение, крайне неохотно предоставляет им статус беженцев и связанные с ним социальные выплаты. Положение еще более осложнилось в начале этого года, когда из Турции возобновился поток мигрантов. На острове Лесбос уже третий месяц не прекращаются стычки между мигрантами, которые периодически захватывают центральную площадь столицы острова города Митилини, требуя отправить их в континентальную Грецию, и местными жителями, которые пытаются выгнать их оттуда и требуют того же самого.

Местных жителей поддерживают члены националистической партии «Хриси Авги» («Золотая заря»), которая представлена в греческом парламенте. Имеются жертвы. Федеральное агентство новостей посвятило этой ситуации статью «Жители острова Лесбос протестуют: после бомбардировок США сюда бегут беженцы».

Требование переброски с островов в континентальную Грецию стало для мигрантов еще более актуальным в последнее время. Дело в том, что, по неофициальным рассказам сотрудников греческой полиции, появилась возможность быстро и безопасно попасть в Германию. Криминальные структуры наладили продажу немецких паспортов по средней цене в пять тысяч евро на афинских площадях Виктория и Омония.

Схема действует так: гражданин Германии арабского, турецкого или курдского происхождения продает свой заграничный паспорт. Он ему особенно и не нужен — для поездок внутри ЕС достаточно внутреннего удостоверения личности. В крайнем случае, он, заплатив небольшой штраф, может получить новый загранпаспорт. К тому же он ничем особо и не рискует: если к нему заявится немецкая полиция с его же паспортом, он сделает удивленные глаза и скажет, что и не заметил, как тот пропал.

Криминальная структура, которая купила паспорт, переправляет документ в Грецию и продает мигранту хотя бы отдаленно похожему на владельца паспорта. Тот покупает авиабилет и летит из Афин в любую страну Шенгенского соглашения. Между этими странами пограничный контроль отсутствует, и паспорта проверяют не пограничники, а работники авиакомпаний, навыки и возможности проверки у которых минимальны. В последнее время схема стала еще эффективней, и по прибытии мигранта в Германию немецкий паспорт у него отбирают или выкупают за небольшие деньги и снова отправляют в Афины. Таким образом, один немецкий паспорт теоретически можно использовать в течение всего срока его действия — десять лет.

Я спросил: почему греческая полиция не пресекает эту торговлю? Ее сотрудник, родители которого родились в СССР, объяснил:

«Во-первых, это невозможно, так как если задержать нелегального торговца, он скажет, что нашел немецкий паспорт пять минут назад и как раз направлялся к нам, чтобы его сдать. Доказать умысел и преступную схему практически невозможно. Во-вторых, разве плохо Греции от того, что ее покинет один из нелегалов? Конечно, полностью проблему нелегальной миграции и связанной с ней преступности это не решит, так как далеко не у всех мигрантов есть пять тысяч евро, но хоть какая-то их часть уберется отсюда. В-третьих, уж очень хочется «отблагодарить» того, кто заварил всю эту кашу и притащил в Грецию весь этот сброд».

Далее греческий полицейский произнес длинную речь о своем отношении к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Напечатать из нее можно только две русские поговорки: «Долг платежом красен» и «За что боролась на то и напоролась».