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«Зенит» интересуется защитниками Петровым и Живоглядовым
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    «Зенит» интересуется защитниками Петровым и Живоглядовым

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    «Зенит» интересуется защитниками Петровым и Живоглядовым

    Санкт-Петербург, 18 мая. «Зенит» интересуется защитниками «Краснодара» и «Уфы» Сергеем Петровым и Дмитрием Живоглядовым. По информации Федерального агентства новостей, петербургский клуб в межсезонье намерен усилить фланги обороны.

    По словам источников, сине-бело-голубые следят за футболистом «Краснодара» Сергеем Петровым и защищающим цвета «Уфы» Дмитрием Живоглядовым. Отмечается, что в услугах первого петербуржцы были заинтересованы еще зимой, однако тогда трансфер по целому ряду причин не состоялся. Что касается Живоглядова, то его прогресс отметили не только селекционеры «Зенита», но и представители «Спартака» и «Краснодара». Сообщается, что трансферы обоих игроков могут обойтись сине-бело-голубым в сумму, не превышающую 5 миллионов евро. 

    Петров — воспитанник «Зенита», выступает за «Краснодар» с января 2013 года. 27-летний футболист может сыграть на обоих краях обороны, также у него есть опыт выступления на позиции опорного полузащитника, где он играл в начале карьеры. Всего за «Краснодар» Петров провел 148 матчей, забил 9 голов и сделал 10 голевых передач во всех турнирах.

    Живоглядов выступает за «Уфу» с лета 2016 года. В текущем сезоне он провел 28 встреч в чемпионате России, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

    Автор: Константин Тихов
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