Эксперты обсуждают видео применения неизвестного оружия США в Афганистане

Кабул, 18 мая. Американские военные применили неизвестное оружие в Афганистане. Маневр управляемого боеприпаса попал на видео.

Применение оружия произошло в афганской провинции Фарах во время ликвидации двух террористов, находящихся внутри здания, сообщает «Infox.ru».

На видеоролике заметно, как снаряд летит к цели, а затем уходит вниз, выходя из кадра. После боеприпас молниеносно подлетает к зданию и уничтожает его вместе с террористами.

Эксперты считают, что американские военные применили новый, неизвестный ранее вид оружия. Высказывались предположения, что это мог быть Viper Strip GBU-44, однако данный боеприпас не обладает такими большими крыльями. Также маловероятно, что на видео управляемая ракета AGM-176 Griffin, поскольку нет данных о возможности резкого изменения движения. Вызвало сомнение экспертов и то, что данное оружие может быть планирующей бомбой Dynetics SGM GBU-69/B, ведь у нее в центральной части должны быть крылья.

«Существуют также другие специализированные боеприпасы типа «воздух-земля» и уникальные методы доставки, которые остаются нераскрытыми. Поэтому вполне возможно, что то, что мы видим здесь, является чем-то совершенно новым», — прокомментировал автор The War Zone Тайлер Роговей.

Ранее Россия представила гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». Эксперты из разведки Соединенных Штатов признают, что американские ПВО не смогут ничего противопоставить против такого оружия.