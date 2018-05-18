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Эксперты обсуждают видео применения неизвестного оружия США в Афганистане
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    Эксперты обсуждают видео применения неизвестного оружия США в Афганистане

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    Эксперты обсуждают видео применения неизвестного оружия США в Афганистане

    Кабул, 18 мая. Американские военные применили неизвестное оружие в Афганистане. Маневр управляемого боеприпаса попал на видео.

    Применение оружия произошло в афганской провинции Фарах во время ликвидации двух террористов, находящихся внутри здания, сообщает «Infox.ru».

    На видеоролике заметно, как снаряд летит к цели, а затем уходит вниз, выходя из кадра. После боеприпас молниеносно подлетает к зданию и уничтожает его вместе с террористами.

    Эксперты считают, что американские военные применили новый, неизвестный ранее вид оружия. Высказывались предположения, что это мог быть Viper Strip GBU-44, однако данный боеприпас не обладает такими большими крыльями. Также маловероятно, что на видео управляемая ракета AGM-176 Griffin, поскольку нет данных о возможности резкого изменения движения. Вызвало сомнение экспертов и то, что данное оружие может быть планирующей бомбой Dynetics SGM GBU-69/B, ведь у нее в центральной части должны быть крылья.

    «Существуют также другие специализированные боеприпасы типа «воздух-земля» и уникальные методы доставки, которые остаются нераскрытыми. Поэтому вполне возможно, что то, что мы видим здесь, является чем-то совершенно новым», —  прокомментировал автор The War Zone Тайлер Роговей.

    Ранее Россия представила гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». Эксперты из разведки Соединенных Штатов признают, что американские ПВО не смогут ничего противопоставить против такого оружия.

    Автор: Екатерина Кухарева
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