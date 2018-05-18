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«Больше не вдохновляет»: Noize MC расскажет в программе «СОЛЬ» на РЕН ТВ, почему критикует рэп-баттлы
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    «Больше не вдохновляет»: Noize MC расскажет в программе «СОЛЬ» на РЕН ТВ, почему критикует рэп-баттлы

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    «Больше не вдохновляет»: Noize MC расскажет в программе «СОЛЬ» на РЕН ТВ, почему критикует рэп-баттлы

    Москва, 18 мая. Главным героем программы «СОЛЬ» на РЕН ТВ станет Noize MC. Иван Алексеев раскритикует культуру рэп-баттлов и поделится своим мнением, почему творческий человек должен находиться в «неадекватном состоянии».

    Зрители РЕН ТВ в полночь 20 мая смогут увидеть живой концерт Noize MC – одного из представителей рэп-рока в России. Артист исполнит свои хиты и представит проект «Хип-хопера», откровенно расскажет о творчестве. По словам Noize MC, формат «поединков рэперов» больше не для него. 

    «Заготовленные тексты, люди сидят и несколько месяцев роют компромат в интернете на своего соперника. Это просто поливание грязью ради развлечения. Меня перестало это вдохновлять», — пояснил Алексеев.

    Сейчас он считает, что необходимо находиться в состоянии постоянного поиска, в своеобразном «неадекватном состоянии». Смотрите «СОЛЬ» в воскресенье, в 00:00 на РЕН ТВ.

    «Больше не вдохновляет»: Noize MC расскажет в программе «СОЛЬ» на РЕН ТВ, почему критикует рэп-баттлы

    Автор: Ирина Селезнева
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