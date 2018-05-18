Главные новости 18 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 18 мая.

В Донбассе погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным «Мамай». Об этом сообщает журналист Александр Чаленко Донбасс: при артобстреле скончался командир «Пятнашки» Олег Мамиев.

Российский писатель Захар Прилепин на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал его гибель. «Мы и мертвые к вам придем»: Прилепин пообещал отомстить за смерть комбата «Пятнашки».

В театре оперы и балета Донецка пройдет прощание с погибшим командиром батальона «Пятнашка» Олегом Мамиевым. Стало известно, где пройдет прощание с командиром «Пятнашки» Мамиевым.

Под обстрел украинских силовиков в Донбассе попала съемочная группа Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), ранен звукооператор Игорь Уклеин. Звукооператор ВГТРК ранен в Донбассе при обстреле, в котором погиб комбат «Пятнашки».

Гипотетический отказ Берлина от «Северного потока — 2» не гарантирует роста импорта сжиженного газа из Соединенных Штатов, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Трамп шантажирует Евросоюз: эксперты оценили ответ Германии на угрозы США из-за «Северного потока — 2»

Президент России Владимир Путин сообщил, что реализация проекта «Северный поток — 2» не означает остановку транзита газа через Украину. Поставки российского газа через украинскую территорию продолжатся, если участники процесса сочтут их целесообразными, добавил президент. Путин рассказал, что будет с транзитом газа через Украину после реализации «Северного потока — 2».

Российская певица, представлявшая РФ в 2018 году на международном песенном конкурсе «Евровидение», Юлия Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала, который оставил ее без платья и коляски при подготовке к соревнованию. Без платья и коляски: Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала.

Санкции против российских компаний и жителей продлил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко не дружит с головой: в Крыму отреагировали на новые санкции Украины.