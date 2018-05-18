Сирия, 18 мая. Очередной склад с оружием боевиков был найден в Восточном Каламуне в провинции Дамаск. ВС Ирака задержали четырех террористов ИГ1 в провинции Ниневия. Лидер «Тахрир Аш-Шам» опроверг сообщения о самороспуске группировки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили еще одно хранилище с оружием в горах Восточного Каламуна на востоке Дамаска; пережили взрыв на военной базе САА в Хаме.

Сирийская свободная армия** (ССА): обнаружила грузовик с боеприпасами в районе населенного пункта Джараблус на северо-востоке Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: опровергла сообщения о самороспуске группировки.

«Исламское государство»1: подверглось воздушной атаке ВВС Сирии в южных районах Дамаска.

Курды: обязали жителей на северо-востоке Алеппо соблюдать пост в Рамадан под угрозой ареста.

ВС Ирака: арестовали четырех террористов ИГ в провинции Ниневия в Ираке.

Провинция Дамаск

Информационный портал Al Masdar News передает, что на территории горного массива Восточный Каламун был обнаружен еще один склад с вооружением и боеприпасами. В хранилище также были найдены несколько танков. Сообщается, что тайник боевиков находился в районе вершин Батра и Ар-Райба. Напомним, ранее на данных территориях базировались исламисты вооруженной оппозиции, которые были вывезены на север Сирийской Арабской Республики (САР) по условиям мирного соглашения с правительством САР во второй половине прошлого месяца.

Тем временем сирийская авиация продолжает проводить боевые вылеты в зонах дислокации боевиков «Исламского государства» южнее Дамаска. Более 15 точечных авиаударов пришлись по военным объектам террористической группировки в районе Ярмука, а также на окраинах кварталов Хаджар Аль-Асвад и Ат-Тадамун. Военные эксперты уверены, что в скором времени джихадисты будут вынуждены капитулировать. Учитывая многочисленные казни сирийских солдат ИГИЛовцами, власти САР отказались от мирных переговоров с террористами, передают военные источники AMN.

Провинция Алеппо

Новостное агентство Zaman Al Wasil сообщает о том, что министерство по делам религии военного совета города Манбидж опубликовало заявление, согласно которому все местные жители, публично отказывающиеся от соблюдения поста в Рамадан, будут привлечены к ответственности и арестованы. Напомним, Рамадан является одним из столпов ислама, в рамках которого все мусульмане постятся в течение месяца.

Между тем в районе населенного пункта Джараблус, расположенного к северо-востоку от административного центра провинции у сирийско-турецкой границы, был обнаружен грузовик, нагруженный взрывными устройствами. Об этом сообщает в сети Twitter военный источник (MGhorab3). Местные активисты полагают, что подрыв попытались организовать курдские радикалы, базирующиеся неподалеку в районе города Манбидж.

Провинция Идлиб

Несколько часов назад некоторые оппозиционные СМИ опубликовали сообщения о возможном слиянии террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, с несколькими антиправительственными группировками, в том числе с «Файлак Аш-Шам». При этом коалиция якобы должна быть расформирована. Однако, согласно информации агентства новостей Al Masdar News, главарь объединения опроверг сведения о самороспуске.

Провинция Хама

Мощный взрыв произошел на одной из военных баз Сирийской арабской армии (САА) в провинции Хама. О том, что послужило причиной инцидента, пока неизвестно. Согласно информации местных активистов, взрыв мог произойти из-за перегрева оборудования. Тем не менее некоторые оппозиционные СМИ утверждают, что по военному объекту был нанесен ракетный удар. Об этом сообщает в социальной сети Twitter военный источник (michaelh992). По неподтвержденным данным информагентства Orient News, вследствие нахождения поблизости складов с боеприпасами, произошла цепочка взрывов. Данных о жертвах среди сирийских военных пока не поступало.

Ирак

Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что в ходе спецоперации иракских вооруженных сил в населенном пункте Таль Кейф в провинции Ниневия были арестованы четыре террориста «Исламского государства». Задержанные признались в совершении преступлений против невинных мирных жителей, а также в убийствах военнослужащих правительственных сил.

Напомним, о полном освобождении страны от оккупации террористической группировки стало известно в декабре 2017 года. Однако некоторым боевикам все еще удается скрываться в подземных тоннелях и в районах пустыни и действовать в составе так называемых «спящих ячеек» ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)