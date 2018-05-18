«Полный провал»: в США признали поражение Мюллера в деле с Concord Management

Вашингтон, 18 мая. Ведущий так называемое «российское дело» спецпрокурор США Роберт Мюллер терпит поражение в суде с российской компанией Concord Management and Consulting, которую он обвинил в якобы имевшем место вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, признал популярный американский радиоведущий Раш Лимбо.

Как отметил Лимбо, команда Мюллера не ожидала, что кто-либо из 13 обвиненных россиян ответит ей и отправится в суд, чтобы доказать свою невиновность.

«Адвокаты Concord Management все еще требуют от Мюллера предоставить доказательства, а Мюллер все еще не делает этого, потому что доказательств у него нет. Что он будет делать? Он не сможет с этим справиться, потому что дело изначально является фиктивным. Никто не предполагал, что на обвинения ответят», — подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте Лимбо.

Радиоведущий заключил, что основанное на фальшивых данных «российское дело» обернулось для Мюллера полным провалом, и теперь у спецпрокурора остается один выход – отказаться от своих обвинений.

Аналогичной точки зрения придерживается и американское консервативное онлайн-издание The Red State. Его аналитики также пришли к выводу, что дело Мюллера против Concord Management находится на грани срыва, и спецпрокурору, судя по всему, придется залезть в карман налогоплательщиков.

В материале портала отмечается, что, согласно поправке Гайда к Кодексу законов США 1997 года, в случае расформирования дела, Мюллер должен будет выплатить все судебные издержки, в том числе и защите Concord Management. Сделать это можно будет только за счет тех средств, которые поступают в бюджет США в виде налогов от американских граждан, обращает внимание The Red State.

Напомним, после выборов президента США в 2016 году Вашингтон бездоказательно обвинил Москву в том, что Россия якобы предпринимала попытки вмешаться в кампанию. Расследование так называемого «российского дела» ведет специальный прокурор США Роберт Мюллер. В ходе своего «расследования» он обвинил по статьям «сговор против США» и «мошенничество» 13 россиян и три российские компании.

В число компаний попала и Concord Management, которая решила доказать свою непричастность к американской президентской кампании в суде. Нанятые Concord Management адвокаты, как отмечал российский политолог Андрей Кошкин, выбрали абсолютно верную тактику, и команда Мюллера, игравшая ранее в одни ворота, почувствовала сопротивление.

В суде Concord Management требует от Мюллера обнародовать информацию о вмешательстве США в выборы и политические процессы в других государствах. Это требование загнало в ловушку американского спецпрокурора, который не собирался отвечать за уже доказанные сотни случаев вмешательства Вашингтона.

Не зная, как поступить с запросом Concord Management, Мюллер уже отложил судебное заседание. Ранее эксперты объяснили ФАН, что очевидное поражение спецпрокурора США в деле против Concord Management закономерно: комиссия Мюллера некомпетентна, а сам он, как выяснили американские СМИ, не так давно обращался за помощью к одному из обвиненных сегодня российских бизнесменов – Олегу Дерипаске.