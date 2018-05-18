Эксперт прокомментировал выздоровление Скрипаля

Москва, 18 мая. Полиция Лондона заявила о продолжении «сложного расследования» дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Это сложное расследование, и следователи продолжают собирать и сопоставлять все данные для того, чтобы установить полностью факты и обстоятельства, стоящие за этим отвратительным нападением», — заявили в Скотленд-Ярде.

В полиции добавили, что состояние Скрипаля и его дочери улучшается. О мерах по «защите безопасности» пострадавших в Скотленд-Ярде решили не рассказывать «в интересах их безопасности».

Ранее стало известно, что Сергей Скрипаль выписан из больницы.

Эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин объяснил, что вещество A-234, которое, предположительно было применено в отношении Скрипаля, нельзя назвать «боевым отравляющим веществом».

По его словам, процедура лечения после поражения от нервно-паралитическим веществом широко известна во всем мире, поскольку такие соединения часто используются в том числе в быту и в сельском хозяйстве.

«Если врач не знает точные характеристики этого вещества, то сразу вводится общий антидот в виде атропина. Он гарантированно будет работать на первом этапе против любого нервно-паралитического вещества. А вот уже потом, на втором этапе нужно подбирать специфические антидоты», — рассказал Уткин в эфире радио Sputnik.

По его словам, даже без точного подбора антидота положительный эффект может дать атропиновая и активное поддержание жизнедеятельности, в том числе искусственная вентиляция легких. Эксперт считает, что спасение жизни Скрипаля вряд ли можно считать чудом, поскольку нет никаких основать считать вещество, которым он был отравлен, «страшным химическим супероружием».