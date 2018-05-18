Сделка Порошенко с Меркель: «Северный поток — 2» защитит Украину от потрясений

Новый газопровод «Северный поток — 2» находится вне политики и является только экономическим проектом. Об этом после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил: запуск «Северного потока — 2» не является причиной для того, чтобы прекратить транзит газа через территорию Украины.

«Хотел сказать бы также о том, что после запуска «Северного потока — 2» не предполагается остановка транзита российского газа через Украину, о чем мы сегодня говорили с госпожой Меркель», — заявил Путин.

Как считает руководитель центра экономических исследований института глобализации и социальных движений Василий Колташов, новый газопровод не только позволит Германии укрепить свои позиции на международной арене, но и будет полезен Украине.

«Северный поток — 2» — это часть сделки с Меркель, которая очень выгодна Порошенко. Канцлер Германии ранее уже сделала своему украинскому коллеге подарок, от которого американцы были в ярости — безвизовый режим, который несколько стабилизировал ситуацию на Украине. Если сейчас будут даны гарантии по газу, за этим может последовать некоторая нормализация отношений между Москвой и Киевом. Пусть даже и не напрямую, а при посредничестве Германии.

В этом случае экономика Украины будет лучше защищена от резких ухудшений и потрясений. Для Германии сейчас важно закрепиться на Украине и усилить свои позиции по отношению в американским. Ведь сегодня противоречия Германии и США являются основой соглашений между Россией и Евросоюзом, который Германия представляет как хозяйка Европы».

Также Колташов подчеркнул: проект «Северный поток – 2» выгоден для всех сторон, имеющих к нему отношение.

При таком раскладе России как минимум следует ожидать «неусиление» санкций со стороны Германии. Бесспорно, «Северный поток – 2» является обоюдовыгодным решением. Он усиливает влияние Германии в Евросоюзе. Сейчас через Германию пойдет транзит газа. Страна идет на это хотя бы потому, что хочет усилить свои позиции. Такого рода сделки между Москвой и Берлином позволяют понять, как будут взаимодействовать стороны, разграничив сферы влияния. Например, если Германия решит сыграть против американцев и Евросроюза, Россия просто не будет мешать. И наоборот».

Как отметил Владимир Путин, Россия продолжит поставлять газ через территорию Украины, если для каждой из сторон такое решение будет экономически целесообразным.