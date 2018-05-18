Совет директоров En+ принял отставку Дерипаски

Москва, 18 мая. Совет директоров группы компаний En+ Group принял отставку совладельца фирмы, российского предпринимателя Олега Дерипаски. Об этом в пятницу информирует пресс-служба En+ Group. Решение вступило в силу.

Кроме того, совет директоров подтвердил обязательство Дерипаски не выставлять свою кандидатуру в совет директоров компании «Руcал» на предстоящем годовом собрании акционеров.

Напомним, в конце апреля стало известно, что бизнесмен готов покинуть совет директоров En+ Group и снизить свою долю участия в компании ниже 50%.

Ранее министерство финансов США расширило список санкций против РФ, включив в него несколько бизнесменов и компаний, в числе которых оказался Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Русал» и другие компании.