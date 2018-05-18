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Совет директоров En+ принял отставку Дерипаски
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    Совет директоров En+ принял отставку Дерипаски

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    Совет директоров En+ принял отставку Дерипаски

    Москва, 18 мая. Совет директоров группы компаний En+ Group принял отставку совладельца фирмы, российского предпринимателя Олега Дерипаски. Об этом в пятницу информирует пресс-служба En+ Group. Решение вступило в силу.

    Кроме того, совет директоров подтвердил обязательство Дерипаски не выставлять свою кандидатуру в совет директоров компании «Руcал» на предстоящем годовом собрании акционеров. 

    Напомним, в конце апреля стало известно, что бизнесмен готов покинуть совет директоров En+ Group и снизить свою долю участия в компании ниже 50%.

    Ранее министерство финансов США расширило список санкций против РФ, включив в него несколько бизнесменов и компаний, в числе которых оказался Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Русал» и другие компании.

    Автор: Федор Веснин
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