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«Гройсман в этом не виноват»: премьер Украины пожаловался на МВФ из-за повышения цен на газ
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    «Гройсман в этом не виноват»: премьер Украины пожаловался на МВФ из-за повышения цен на газ

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    «Гройсман в этом не виноват»: премьер Украины пожаловался на МВФ из-за повышения цен на газ

    Киев, 18 мая. МВФ потребовал от Киева поднять цены на газ для населения до рыночного уровня. По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, резкое подорожание газа может дискредитировать правительство в глазах украинцев.

    Власти Украины думают над тем, как выполнить требование МВФ и при этом учесть низкую платежеспособность населения страны. Об этом Гройсман заявил во время выступления в Раде. 

    «Я знаю, что есть много людей, которые хотят мне надеть это на голову, чтобы сказать: вот, Гройсман в этом виноват, но не Гройсман в этом виноват и не украинцы, виновата ситуация сегодня», — сказал чиновник, пожаловавшись на МВФ.

    Гройсман утверждает, что если правительство будет держать курс на энергетическую независимость Украину, то в будущем это позволит избежать проблем. Напомним, что в 2016 году украинский кабмин принял постановление о поэтапном повышении цены на газ каждые полгода. С 1 марта 2018 года «Газпром» прекратил поставки голубого топлива на Украину.

    Автор: Ирина Селезнева
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