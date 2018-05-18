«Гройсман в этом не виноват»: премьер Украины пожаловался на МВФ из-за повышения цен на газ

Киев, 18 мая. МВФ потребовал от Киева поднять цены на газ для населения до рыночного уровня. По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, резкое подорожание газа может дискредитировать правительство в глазах украинцев.

Власти Украины думают над тем, как выполнить требование МВФ и при этом учесть низкую платежеспособность населения страны. Об этом Гройсман заявил во время выступления в Раде.

«Я знаю, что есть много людей, которые хотят мне надеть это на голову, чтобы сказать: вот, Гройсман в этом виноват, но не Гройсман в этом виноват и не украинцы, виновата ситуация сегодня», — сказал чиновник, пожаловавшись на МВФ.

Гройсман утверждает, что если правительство будет держать курс на энергетическую независимость Украину, то в будущем это позволит избежать проблем. Напомним, что в 2016 году украинский кабмин принял постановление о поэтапном повышении цены на газ каждые полгода. С 1 марта 2018 года «Газпром» прекратил поставки голубого топлива на Украину.