«Черная дыра»: Киселев объяснил, почему западные каналы не освещают события на Украине

Москва, 18 мая. Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев высказал мнение, что Украина превращается в черную дыру. Об этом он заявил на митинге перед украинским посольством в поддержку арестованного в Херсоне главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Кивелев отметил, что западные каналы уже давно не освещают события, которые происходят на Украине.

«Мне кажется, что Украина превращается в некую черную дыру, они забыли, что они там натворили, и теперь непонятно, кому за ними убирать», — заявил он.

Западные каналы не освещают события в Ливии, Йемене и на Украине, то есть события в тех странах, которые разрушены и «оставлены в забытьи», заявил гендиректор «России сегодня». По его словам, нет тех, кто бы озаботился восстановлением Украины.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис редакции РИА Новости Украина в Киеве. Они провели там обыски. Также в этот же день был задержан Кирилл Вышинский, которого подозревают в госизмене. Вышинского арестовали на 60 дней без возможности внести залог, арест состоялся в четверг, 17 мая.