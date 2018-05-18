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18 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин подписал указ о назначении кабинета министров
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    18 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин подписал указ о назначении кабинета министров

    В Сирии прогремели четыре взрыва вблизи города Хама. Ростуризм предупредил россиян об опасности поездок в Тунис. Премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетит Россию в конце мая.
    18:56 18 Мая 2018
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    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении кабинета министров

    18 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин подписал указ о назначении кабинета министров

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении министров, которые войдут в состав нового правительства России. На пост главы министерства культуры назначен Дмитрий Мединский, Павел Колобков останется на посту министра спорта. Главой Минюста стал Александр Коновалов. Министром чрезвычайных ситуаций назначен ранее занимавший пост замдиректора Федеральной службы безопасности России Евгений Зиничев. Согласно указу президента министром внутренних дел останется Владимир Колокольцев. Также Сергей Шойгу продолжит работу на посту главы Министерства обороны Российской Федерации, а Сергей Лавров останется главой МИД РФ.

    В Сирии прогремели четыре взрыва вблизи города Хама

    18 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин подписал указ о назначении кабинета министров

    Несколько мощных взрывов прогремели в районе военного аэродрома сирийского города Хама. Местные СМИ со ссылкой на источник сообщают, что причиной стал пожар на складе боеприпасов, в результате которого произошла их детонация. При этом сирийские активисты выдвигают другую версию, по которой за этим может стоять Израиль. По неподтвержденным данным, причиной взрывов на авиабазе могла стать ракетная атака. К настоящему моменту официальной информации по данному инциденту не поступало. 

    Ростуризм предупредил россиян об опасности поездок в Тунис

    18 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин подписал указ о назначении кабинета министров

    Ростуризм предупреждает россиян об опасности поездок в Тунис и призывает граждан отказаться от посещения африканской страны из-за народных волнений в столице. Такое сообщение опубликовано в пятницу на сайте ведомства. Отмечается, что социально-экономические проблемы могут привести к протестным акциям и волнениям студентов, особенно в столице и южных районах страны. При этом актуальной остается угроза терактов со стороны боевиков, запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», которые действуют с территории Ливии и Алжира. Как подчеркивается в сообщении, в настоящее время в Тунисе действует режим ЧС.

    Премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетит Россию в конце мая

    18 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин подписал указ о назначении кабинета министров

    Глава японского правительства Синдзо Абэ 25-26 мая посетит Россию с официальным визитом. В связи с этим к переговорам президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии страны подготовили к подписанию ряд совместных документов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Напомним, российский лидер пригласил посетить нашу страну премьер-министра Японии на одной из последних встреч. Ожидается, что 25 мая дипломат станет почетным гостем Петербургского международного экономического форума. А на следующий день состоятся российско-японские переговоры. 
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