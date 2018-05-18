В ДНР заявили, что Горловка стала новой горячей точкой в Донбассе

Донецк, 18 мая. Новая горячая точка появилась на линии фронта в районе подконтрольной ДНР Горловки, заявил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима (СЦКК) прекращения огня Руслан Якубов.

С момента вступления перемирия к Пасхе ВСУ выпустили по Горловке свыше 2,8 тысяч мин и снарядов. Жертвами обстрелов стали два человека, девять получили ранения. От обстрелов пострадали 66 и разрушены шесть домов.

«Сейчас уже можно сказать о появлении на линии соприкосновения новой горячей точки. Это достаточно большой участок в районе Горловки протяженностью около 23 километров», — прокомментировали в СЦКК.

По словам Руслана Якубова, в этот участок входят четыре населенных пункта, здесь резко обострилась ситуация. ВСУ применяют запрещенную минскими соглашениями крупнокалиберную военную технику. Представитель ДНР не исключил, что обострение у Горловки может быть отвлекающим маневром для других провокаций, в том числе попыток украинских силовиков прорвать линию фронта.