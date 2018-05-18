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Лаврентьев: Путин и Асад не обсуждали президентские выборы в Сирии
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    Лаврентьев: Путин и Асад не обсуждали президентские выборы в Сирии

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    Лаврентьев: Путин и Асад не обсуждали президентские выборы в Сирии

    Москва, 18 мая. Вопрос президентских выборов в Сирии не обсуждался на встрече лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

    Встреча Путина и Асада прошла в Сочи в четверг, 17 мая. На вопрос журналистов, обсуждали ли лидеры России и Сирии, вопрос, связанный с президентскими выборами в республике, Лаврентьев дал отрицательный ответ. 

    Напомним, Асад во время переговоров с Путиным заявил, что данная встреча дает хорошую возможность выработать совместные позиции по вопросу переговоров в Астане и в Сочи.

    Автор: Дарья Смолина
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